Cách mẹ Nhật chuẩn bị sớm cho thai kỳ vững tâm

Thai kỳ chưa bao giờ là giai đoạn dễ dàng, nhưng có thể bớt áp lực nếu được chuẩn bị bài bản.

Kinh nghiệm của nhiều phụ nữ Nhật cho thấy, sự vững tâm thường bắt đầu từ việc ổn định tinh thần và chủ động dự phòng chi phí từ sớm.

Điểm tựa tinh thần và tài chính của mẹ Nhật

Trên các diễn đàn làm cha mẹ, sự điềm tĩnh của phụ nữ Nhật trong thai kỳ thường được nhắc đến như một nét đặc trưng. Điều này không có nghĩa thai kỳ của họ ít áp lực hơn. Thực tế, họ vẫn đối diện với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và tài chính như bất kỳ người mẹ nào.

Sự khác biệt nằm ở quan điểm: Thai kỳ là một giai đoạn cần được chuẩn bị bài bản, thay vì để mọi việc diễn ra tự nhiên rồi mới xử lý. Ngay từ khi biết tin mang thai, nhiều gia đình bắt đầu xây dựng cho mình một “vùng an toàn” gồm hai phần rõ ràng: Ổn định tinh thần và kiểm soát chi phí.

Căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ mà còn tác động đến môi trường phát triển của thai nhi. Vì vậy, chuẩn bị trước các phương án y tế và tài chính được coi là cách giảm áp lực tâm lý hiệu quả.

Trong thai kỳ, nhiều phụ nữ Nhật thường mang theo Omamori - loại bùa may mắn. Với họ, đây không chỉ là yếu tố tâm linh mà còn là một cách nhắc nhở bản thân giữ tâm trí ổn định. Chiếc bùa nhỏ không thay đổi thực tế y khoa, nhưng giúp người mẹ cảm thấy được che chở và yên tâm hơn trong giai đoạn nhiều thay đổi về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Omamori - một trong hai trụ cột giúp mẹ Nhật làm chủ thai kỳ.

Song song đó là Kakeibo - phương pháp quản lý tài chính truyền thống của người Nhật. Thay vì chi tiêu theo cảm tính, Kakeibo yêu cầu người sử dụng ghi chép chi tiết các khoản thu - chi và tự đặt câu hỏi trước mỗi quyết định tài chính. Trong thai kỳ, nhiều gia đình áp dụng phương pháp này để dự trù chi phí khám thai định kỳ, sinh nở, chăm sóc sau sinh và khoản dự phòng khi phát sinh ngoài kế hoạch.

Việc lập kế hoạch không giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nhưng giúp giảm bớt yếu tố bất ngờ. Khi ngân sách đã được phân bổ, các quyết định liên quan đến dịch vụ y tế cũng trở nên rõ ràng hơn. Sự chuẩn bị vững vàng về tài chính vì thế góp phần tạo nên sự ổn định về tâm lý.

Giảm bớt nỗi lo thai kỳ bằng sự chủ động từ sớm

Tại Việt Nam, chi phí sinh nở - đặc biệt tại các bệnh viện tư hoặc quốc tế - có thể là một khoản đáng kể. Thay vì chỉ dựa vào tiết kiệm cá nhân, nhiều gia đình trẻ hiện nay tìm đến các giải pháp bảo hiểm thai sản như một cách chủ động phân bổ rủi ro. Một trong những sản phẩm nổi bật trên thị trường là bảo hiểm Chăm sóc Thai sản Toàn diện 24/7 của Dai-ichi Life Việt Nam.

Bảo hiểm thai sản của Dai-ichi Life Việt Nam là trợ thủ giúp mẹ bầu cân bằng yếu tố tài chính.

Sản phẩm mang đến 4 lựa chọn chương trình bảo hiểm linh hoạt, với hạn mức chi trả tối đa 55 triệu đồng cho mỗi năm hợp đồng. Với các gia đình mong muốn lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao, việc có sẵn hạn mức hỗ trợ giúp giảm áp lực thanh toán tại thời điểm sinh. Trong trường hợp mẹ sinh từ hai bé trở lên trong cùng một lần sinh, hạn mức chi trả sẽ được nhân đôi để gia đình có thêm sự hỗ trợ tài chính khi đón thêm thành viên.

Với quyền lợi khám thai, sản phẩm hỗ trợ tài chính tối đa 6 triệu đồng trong mỗi năm hợp đồng, mang đến sự an tâm cho mẹ trong quá trình theo dõi thai kỳ theo đúng khuyến nghị y khoa.

Ngoài chi phí sinh nở, sản phẩm còn mở rộng bảo vệ mẹ trước 14 biến chứng thai sản từ phổ biến đến phức tạp, và hỗ trợ chăm sóc y tế cho bé trong 7 ngày đầu đời - giai đoạn thường phát sinh nhiều theo dõi và kiểm tra bổ sung.

Từ câu chuyện văn hóa đến lựa chọn thực tế

Có thể xem sản phẩm bảo hiểm thai sản như một phiên bản “Kakeibo hiện đại”: Thay vì tự chia nhỏ từng khoản tiết kiệm, gia đình phân bổ và quản lý rủi ro thông qua hợp đồng bảo hiểm. Khi chi phí lớn đã có phương án xử lý, người mẹ có thể tập trung hơn vào việc chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho ngày sinh.

Cách tiếp cận của nhiều phụ nữ Nhật cho thấy sự bình thản không đến từ việc phủ nhận lo lắng, mà từ việc xử lý từng mối lo một cách kế hoạch. Giữ tinh thần ổn định, lập kế hoạch tài chính và lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp là những bước có thể thực hiện ngay từ đầu thai kỳ.

Khi đã có kế hoạch, thai kỳ có thể không hoàn toàn “nhẹ nhàng”, nhưng sẽ bớt bị chi phối bởi những lo lắng ngoài tầm kiểm soát. Và đó có lẽ là điểm chung giữa nhiều bà mẹ - dù ở Nhật hay Việt Nam: Sự chủ động luôn giúp hành trình làm mẹ trở nên vững vàng hơn.

