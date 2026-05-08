Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thông điệp từ những vì sao

Cuốn sách trình bày về cách khoa học nhìn nhận thế giới và Trái đất như một tổng thể, qua đó bộ não con người có khả năng thiết lập lại và điều chỉnh các ưu tiên của cuộc sống, định hình hành động mà chúng ta có thể thực hiện để ứng phó với sự chia rẽ và phân cực trong nền văn hóa và chính trị.

Xuất bản

Cách khoa học mang đến quyền lực

  • Thứ sáu, 8/5/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nguồn công bố thông tin khoa học đáng tin cậy có thể cung cấp cho các chính trị gia quyền lực theo cách dẫn đến sự quản lý sáng suốt, hiểu biết.

Vào năm 1660, chỉ mười tám năm sau khi Galileo qua đời, Hội Hoàng gia London đã được thành lập, và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ như một học viện khoa học độc lập lâu đời nhất thế giới. Kể từ đó, những ý tưởng khoa học mới tiên tiến đã được tranh luận ở đó, lấy cảm hứng từ khẩu hiệu vô cùng thẳng thắn của họ, “Đừng tin lời của bất kỳ ai.”

Năm 1743, Benjamin Franklin thành lập Hiệp hội Triết học Mỹ để thúc đẩy “tri thức hữu ích.” Họ vẫn tiếp tục thực hiện đúng vai trò đó cho đến ngày nay, với các thành viên đại diện cho mọi lĩnh vực học thuật trong cả khoa học và nhân văn.

Và vào năm 1863, một năm khi rõ ràng có nhiều vấn đề cấp bách hơn phải làm, Abraham Lincoln - tổng thống Cộng Hòa đầu tiên của Mỹ - đã ký sắc lệnh thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Quốc Gia (NAS), dựa trên một đạo luật của Quốc Hội. Cơ quan uy tín này, dù còn khá non trẻ, cung cấp lời khuyên độc lập cho quốc gia về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ.

Vào thế kỷ 20, sự gia tăng các cơ quan có nhiệm vụ khoa học cũng phục vụ mục đích tương tự. Tại Mỹ, những cơ quan này bao gồm Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc Gia (NAE); Viện Hàn lâm Y khoa Quốc Gia (NAM); Quỹ Khoa học Quốc Gia (NSF); và Viện Y tế Quốc Gia (NIH).

Nó cũng bao gồm Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc Gia (NASA), nơi khám phá không gian và ngành hàng không; Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc Gia (NIST), nơi khám phá nền tảng của phép đo lường khoa học, thứ mà tất cả các phép đo khác đều dựa vào; Bộ Năng lượng (DOE), nơi khám phá năng lượng dưới mọi hình thức hữu ích và có thể sử dụng; và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc Gia (NOAA), nơi nghiên cứu thời tiết và khí hậu của Trái đất, và cách chúng có thể tác động đến nền thương mại.

Khoa hoc anh 1

Khoa học không chỉ khám phá tri thức mà còn mang tới quyền lực. Ảnh: Freepik.

Các trung tâm nghiên cứu này, cũng như những nguồn công bố thông tin khoa học đáng tin cậy khác, có thể cung cấp cho các chính trị gia quyền lực theo những cách dẫn đến sự quản lý sáng suốt và có hiểu biết. Điều này sẽ không xảy ra cho đến khi những người đi bỏ phiếu, và những người họ bầu, hiểu được cách thức và lý do khoa học hoạt động.

Thành tựu khoa học của các tổ chức nghiên cứu trong một quốc gia tạo nền tảng cho tương lai của quốc gia đó và được nuôi dưỡng bởi sự hỗ trợ sâu rộng mà các cơ quan này có thể nhận được từ cơ quan hành chính quản lý chúng.

Sau khi suy nghĩ sâu sắc về cách một nhà khoa học nhìn nhận thế giới, về việc Trái đất trông như thế nào từ không gian, và về quy mô của tuổi vũ trụ và không gian vô tận, mọi suy nghĩ trần tục đều thay đổi. Bộ não của bạn hiệu chỉnh lại các ưu tiên trong cuộc sống và đánh giá lại các hành động mà một người có thể thực hiện để phản ứng.

Không có quan điểm nào về văn hóa, xã hội, hay nền văn minh còn nguyên vẹn. Trong trạng thái tinh thần đó, thế giới trở nên khác biệt. Bạn như được đưa đến nơi khác. Bạn trải nghiệm cuộc sống qua lăng kính của góc nhìn vũ trụ.

Neil deGrasse Tyson/NXB Trẻ

Khoa học Khoa học Quyền lực Vũ trụ

    Đọc tiếp

    Kinh hien vi ra doi tu khi nao? hinh anh

    Kính hiển vi ra đời từ khi nào?

    14:54 20/4/2026 14:54 20/4/2026

    0

    Thế kỷ 17, ngay sau khi kính hiển vi và kính thiên văn gần như đồng thời được phát minh, phương pháp khoa học nở rộ hoàn toàn, được thúc đẩy bởi công trình của nhà thiên văn học Galileo và triết gia Sir Francis Bacon

    Chuyen 'Di de thuong' cua mot nha bao hinh anh

    Chuyện 'Đi để thương' của một nhà báo

    5 giờ trước 08:50 8/5/2026

    0

    Cuốn sách "Đi để thương" của nhà báo Nguyễn Đức Liên tập hợp hơn 100 ảnh tư liệu, nhiều bài viết về hành trình thiện nguyện khi ông đi cùng đoàn.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý