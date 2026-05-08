Nguồn công bố thông tin khoa học đáng tin cậy có thể cung cấp cho các chính trị gia quyền lực theo cách dẫn đến sự quản lý sáng suốt, hiểu biết.

Vào năm 1660, chỉ mười tám năm sau khi Galileo qua đời, Hội Hoàng gia London đã được thành lập, và tiếp tục hoạt động mạnh mẽ như một học viện khoa học độc lập lâu đời nhất thế giới. Kể từ đó, những ý tưởng khoa học mới tiên tiến đã được tranh luận ở đó, lấy cảm hứng từ khẩu hiệu vô cùng thẳng thắn của họ, “Đừng tin lời của bất kỳ ai.”

Năm 1743, Benjamin Franklin thành lập Hiệp hội Triết học Mỹ để thúc đẩy “tri thức hữu ích.” Họ vẫn tiếp tục thực hiện đúng vai trò đó cho đến ngày nay, với các thành viên đại diện cho mọi lĩnh vực học thuật trong cả khoa học và nhân văn.

Và vào năm 1863, một năm khi rõ ràng có nhiều vấn đề cấp bách hơn phải làm, Abraham Lincoln - tổng thống Cộng Hòa đầu tiên của Mỹ - đã ký sắc lệnh thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Quốc Gia (NAS), dựa trên một đạo luật của Quốc Hội. Cơ quan uy tín này, dù còn khá non trẻ, cung cấp lời khuyên độc lập cho quốc gia về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ.

Vào thế kỷ 20, sự gia tăng các cơ quan có nhiệm vụ khoa học cũng phục vụ mục đích tương tự. Tại Mỹ, những cơ quan này bao gồm Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc Gia (NAE); Viện Hàn lâm Y khoa Quốc Gia (NAM); Quỹ Khoa học Quốc Gia (NSF); và Viện Y tế Quốc Gia (NIH).

Nó cũng bao gồm Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc Gia (NASA), nơi khám phá không gian và ngành hàng không; Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc Gia (NIST), nơi khám phá nền tảng của phép đo lường khoa học, thứ mà tất cả các phép đo khác đều dựa vào; Bộ Năng lượng (DOE), nơi khám phá năng lượng dưới mọi hình thức hữu ích và có thể sử dụng; và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc Gia (NOAA), nơi nghiên cứu thời tiết và khí hậu của Trái đất, và cách chúng có thể tác động đến nền thương mại.

Các trung tâm nghiên cứu này, cũng như những nguồn công bố thông tin khoa học đáng tin cậy khác, có thể cung cấp cho các chính trị gia quyền lực theo những cách dẫn đến sự quản lý sáng suốt và có hiểu biết. Điều này sẽ không xảy ra cho đến khi những người đi bỏ phiếu, và những người họ bầu, hiểu được cách thức và lý do khoa học hoạt động.

Thành tựu khoa học của các tổ chức nghiên cứu trong một quốc gia tạo nền tảng cho tương lai của quốc gia đó và được nuôi dưỡng bởi sự hỗ trợ sâu rộng mà các cơ quan này có thể nhận được từ cơ quan hành chính quản lý chúng.

Sau khi suy nghĩ sâu sắc về cách một nhà khoa học nhìn nhận thế giới, về việc Trái đất trông như thế nào từ không gian, và về quy mô của tuổi vũ trụ và không gian vô tận, mọi suy nghĩ trần tục đều thay đổi. Bộ não của bạn hiệu chỉnh lại các ưu tiên trong cuộc sống và đánh giá lại các hành động mà một người có thể thực hiện để phản ứng.

Không có quan điểm nào về văn hóa, xã hội, hay nền văn minh còn nguyên vẹn. Trong trạng thái tinh thần đó, thế giới trở nên khác biệt. Bạn như được đưa đến nơi khác. Bạn trải nghiệm cuộc sống qua lăng kính của góc nhìn vũ trụ.