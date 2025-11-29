Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đi làm đừng đi lầm

Tại sao chúng ta phải đi làm? Vì tiền bạc, vì đam mê hay đơn giản chỉ là hít “drama”, đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Làm sao để người lao động có được tâm thế đúng? Làm thế nào để chủ doanh nghiệp tạo ra được môi trường làm việc lành mạnh và đồng thời tối ưu hóa được lợi nhuận? Tất cả sẽ được giải đáp từ góc nhìn của nhà Tâm lý học - Tiến sĩ Ron Friedman hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc và hiệu quả.

Cách khen nhân viên dành cho sếp bận rộn

  Thứ bảy, 29/11/2025
Đối với nhiều nhà lãnh đạo thông minh, câu trả lời nằm ở một giải pháp đơn giản và hiệu quả: nhờ người khác khen hộ.

Bạn có thể biết rất nhiều về phản hồi tích cực nhưng vẫn không biết phải làm tốt.

Không phải bạn không nghĩ rằng sự đánh giá cao là quan trọng, hay bạn không coi trọng nhân viên của mình. Mà đó là bởi với tư cách một nhà quản lý, bạn rất bận rộn. Bạn đang tham gia các hội nghị hoặc đang tham dự các cuộc họp hoặc đang đi du lịch. Thời gian trong ngày là không đủ để bạn đi mọi nơi và khen ngợi mọi người. Và thành thực mà nói, phần nào đó trong bạn đang nghi ngờ đó có phải cách sử dụng các kỹ năng của bạn tốt nhất hay không.

Vậy bạn phải làm gì?

Đối với nhiều nhà lãnh đạo thông minh, câu trả lời nằm ở một giải pháp đơn giản và hiệu quả: nhờ người khác khen hộ.

Di lam anh 1

Càng nghĩ ra nhiều hình thức khen ngợi nhân sự, doanh nghiệp càng thành công. Ảnh: The Globe And Mail.

Sự công nhận từ trên xuống bởi người quản lý không phải nguồn phản hồi tích cực duy nhất dành cho nhân viên. Sự công nhận từ đồng nghiệp của họ cũng vậy. Hóa ra, sự công nhận dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều khi nó đến từ đồng nghiệp của chúng ta. Có điều, trong khi phản hồi tích cực của người quản lý có thể đáp ứng nhu cầu về năng lực của chúng ta, thì phản hồi của đồng đội có thể giúp chúng tôi cảm thấy vừa có năng lực vừa được kết nối, khiến chúng tôi hài lòng ở cấp độ rộng hơn.

Với tư cách người quản lý, bạn càng có thể truyền cảm hứng cho sự công nhận giữa những người đồng cấp, thì việc duy trì sự gắn kết càng dễ dàng.

Để nhân viên công nhận lẫn nhau không phải vấn đề ban hành chỉ thị toàn công ty. Sau cùng, việc thể hiện sự biết ơn chỉ hiệu quả khi nó được biểu hiện một cách chân thành.

Một cách để thay đổi hành vi mà chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn trong Chương 9 là mô hình hóa một số hành động nhất định và điều chỉnh các chuẩn mực xã hội. Là người quản lý, bạn có thể dẫn đầu bằng cách tạo thói quen ghi nhận công khai ít nhất một nhân viên trong mỗi cuộc họp nhóm, thay đổi kỳ vọng về cách các thành viên trong nhóm tương tác.

Một cách tiếp cận khác là lắng nghe lần tiếp theo, khi một nhân viên đề cập đến việc đồng đội đã đóng góp bao nhiêu cho một dự án. Khuyến khích cô ấy viết một e-mail ngắn, hoặc tốt hơn nữa là đề nghị trả tiền cho nhân viên của bạn để đưa đồng nghiệp của cô ấy đi ăn trưa.

Ngày càng có nhiều tổ chức sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tạo điều kiện đánh giá cao tại nơi làm việc. Các nền tảng dựa trên web như Yammer và Chatter cho phép nhân viên giao tiếp trực tuyến bằng các công cụ hiện đại, bao gồm thăm dò ý kiến tổ chức, chia sẻ ảnh và viết blog trực tiếp. Họ cũng làm cho việc bày tỏ lòng biết ơn dễ dàng hơn rất nhiều với một tính năng tương tự nút “thích” của Facebook. Trong nhiều chương trình, người cảm ơn được đánh giá mức độ biết ơn của họ và thông tin họ chia sẻ sau đó sẽ được phát cho người quản lý và đồng đội của nhân viên.

Bằng cách đơn giản hóa việc thể hiện lòng biết ơn và công khai khi điều này xảy ra, các công cụ truyền thông xã hội tại nơi làm việc đang giúp các tổ chức thúc đẩy tư duy công nhận, giúp nhân viên dễ dàng gắn kết hơn đồng thời thúc đẩy động lực của họ.

Nhưng hãy đối mặt với sự thật này đi: Bạn có thể có tất cả sự công nhận trên thế giới nhưng vẫn không làm công việc của mình hết tâm huyết. Bởi vì cho dù bạn làm việc hiệu quả ở văn phòng như thế nào, thì không phải lúc nào công việc bạn đang làm cũng có giá trị.

Trong một thế giới mà phần lớn thời gian trong ngày của chúng ta dành để gõ bàn phím, thật dễ dàng để nhận ra mình đang lái xe về nhà vào ban đêm, tự hỏi chính xác những gì bạn phải thể hiện trong 9 giờ cuối cùng của cuộc đời mình. Điều đó là tự nhiên. Chúng ta càng xa rời kết quả công việc của mình, thì càng khó xác định chúng ta đóng góp được gì.

Vậy bạn có thể làm gì để giữ cho mọi người có động lực khi sự thành công vẫn chưa đủ động lực? Như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo này, đôi khi tất cả những gì cần thiết là một câu chuyện thực sự hay.

Ron Friedman/Bách Việt Books – NXB Thanh Hoá

