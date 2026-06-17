Cách Hiền Thục duy trì vẻ trẻ trung ở tuổi U50

Trong chuyến thiện nguyện tại Tây Bắc vừa qua, Hiền Thục nói nguồn năng lượng tích cực cô nhận được từ mọi người ở đây là một trong những cách giúp cô luôn giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Bí quyết "lão hóa ngược" từ năng lượng tích cực

Giọng ca Nhật ký của mẹ cho biết một trong cách chống lão hóa tốt nhất chính là có được sự tích cực nhờ tham gia các hoạt động cộng đồng. Mới đây, Hiền Thục đồng hành cùng 247Express trong chương trình thiện nguyện Giao Nắng Chuyển Yêu Thương, mang các công trình học đường và quà tặng đến học sinh vùng cao tại Lào Cai và Lai Châu.

"Tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng khi ở cạnh các em. Nhìn những ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên ấy, tự nhiên bản thân mình thấy vui vẻ và yêu đời", cô nói.

Đồng hành với hành trình Giao Nắng Chuyển Yêu Thương, đây cũng là lần đầu tiên Hiền Thục đến với các tỉnh Tây Bắc. Từng thấy trên truyền thông về cuộc sống khó khăn của các em nhỏ tại đây, nhưng khi đến nơi, Hiền Thục mới thấy hết vất vả mà các em phải đối mặt.

Hiền Thục trẻ trung khi tham gia hành trình Giao Nắng Chuyển Yêu Thương.

"Tôi rất bất ngờ trước sự lạc quan của các em. Dù điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn luôn nở nụ cười, vui vẻ và hào hứng tham gia mọi hoạt động. Tôi nghĩ đó là điều không phải ai cũng làm được. Sự vô tư, tinh thần lạc quan và cách các em tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn. Có lẽ đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và yêu đời", Hiền Thục chia sẻ.

Nữ ca sĩ giao lưu văn nghệ với các em học sinh.

Những "chuyến xe chở nắng" sưởi ấm vùng biên

Hành trình ý nghĩa mà Hiền Thục tham gia nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động cộng đồng bền bỉ của thương hiệu 247Express. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ trực tiếp và thiết thực cho công tác giáo dục tại các vùng biên giới.

Chương trình hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa cho các điểm trường.

Trong chiến dịch lần này, đoàn thiện nguyện đã khảo sát và mang đến những gói hỗ trợ thiết thực cho từng điểm trường:

Tại trường Mầm non Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu): Khởi công xây dựng một nhà bếp ăn bán trú kiên cố, trao tặng thiết bị đồ chơi học tập cùng 90 suất quà cho học sinh. Trường PTDTBT THCS Nậm Chảy (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai): chương trình bàn giao hệ thống đèn và máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, gói thiết bị thể dục ngoài trời, bộ máy tính để bàn và máy in hỗ trợ công tác giảng dạy của thầy cô, cùng 302 suất quà.

"Cú twist" phút cuối từ các fan nhí

Bên cạnh các hoạt động trao quà, Hiền Thục cho biết cô hoàn toàn bất ngờ trước món quà tặng từ các em học sinh. Ở cuối buổi giao lưu, 200 bạn nhỏ đã âm thầm tổ chức một màn đồng diễn trên nền ca khúc chủ đề Giao Nắng Chuyển Yêu Thương để tặng "cô Thục".

Màn đồng diễn của các em học sinh.

Sự ngây ngô, chân thành của các bé khiến nữ ca sĩ liên tục cười tít mắt vì hạnh phúc. Hiền Thục chia sẻ sau hành trình: "Đứng giữa sân trường biên giới, nhìn những ánh mắt trong veo và nụ cười của các em, tôi thấy mọi mệt mỏi của chặng đường dài di chuyển đến đây đều tan biến. Tôi mong Giao Nắng Chuyển Yêu Thương sẽ tiếp tục đến nhiều nơi để mang thật nhiều niềm vui cho em học sinh”, ca sĩ Hiền Thục chia sẻ.

Dù chuyến đi đã khép lại, những dư âm ấm áp và thông điệp tích cực về sự chia sẻ vẫn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương” được thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.