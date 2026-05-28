Cách dùng máy lạnh tiết kiệm điện mà vẫn mát mẻ

Bật máy lạnh cả ngày nhưng nhà vẫn nóng, hóa đơn tiền điện tăng cao? Chuyên gia chỉ ra những thói quen đơn giản giúp không gian luôn mát mẻ, thơm tho mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Sai lầm nhiều người mắc khi bật máy lạnh suốt ngày hè. Ảnh: Freepik.

Trong thời tiết nắng nóng, việc dùng máy lạnh gần như đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều gia đình. Từ lúc trở về nhà sau giờ làm việc đến khi đi ngủ, nhiều người có thói quen bật máy lạnh liên tục để giữ không gian dễ chịu.

Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn làm mát phòng quá mức, tiêu tốn điện năng hoặc bỏ qua những thói quen đơn giản giúp máy hoạt động hiệu quả hơn. Từ việc chọn nhiệt độ phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày đến tính toán số lượng máy lạnh cần dùng trong nhà mới, có nhiều cách thông minh để tối ưu khả năng làm mát, theo CNA.

Theo ông Eric Tan Kuo Hon, quản lý đào tạo của Daikin Airconditioning, việc sử dụng máy lạnh hiệu quả không chỉ nằm ở chuyện chọn nhiệt độ bao nhiêu độ C, mà còn liên quan đến cách làm mát căn phòng, kiểm soát được chi phí, mùi khó chịu và các vấn đề bảo dưỡng.

Dùng máy lạnh đúng cách để vừa mát vừa tiết kiệm điện

Theo ông Tan, người dùng nên bật máy lạnh khoảng 15-30 phút trước khi về nhà nếu có ứng dụng điều khiển từ xa. Mức nhiệt phù hợp được khuyến nghị là khoảng 25 độ C kết hợp quạt gió trung bình.

Ông cho rằng chỉ nên làm mát trước những không gian sẽ sử dụng ngay như phòng khách hoặc phòng ngủ thay vì bật toàn bộ căn hộ.

“Làm mát những căn phòng không dùng đến cũng giống như bật thêm đèn ở nơi bạn chẳng nhìn tới. Nó chỉ khiến hóa đơn tăng lên mà không giúp thoải mái hơn”, ông nói.

Với những gia đình không dùng hệ thống điều khiển thông minh, ông gợi ý có thể đặt nhiệt độ 23-24 độ C trong khoảng 10-15 phút đầu để làm mát nhanh, sau đó tăng trở lại 25 độ C.

Ông cũng lưu ý việc đặt nhiệt độ quá thấp như 18 độ C không khiến phòng lạnh nhanh hơn mà chỉ làm máy hoạt động lâu hơn và tiêu tốn nhiều điện hơn.

Trước khi ngủ, nên đặt máy lạnh ở mức 25 độ C kết hợp quạt thay vì duy trì 22 độ C suốt đêm. Ảnh: Prathan Chorruangsak/iStock.

Để căn phòng có cảm giác mát hơn mà không cần hạ nhiệt độ sâu, người dùng có thể bật thêm quạt trần hoặc quạt đứng để tạo luồng không khí lưu thông. Khi phòng đã đủ dễ chịu, thậm chí có thể tăng lên 26 độ C và tiếp tục dùng quạt.

Ngoài ra, việc đóng kín cửa ra vào, cửa sổ và kéo rèm ở những phòng bị nắng chiều chiếu trực tiếp cũng giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả hơn. Người dùng cũng nên hạn chế sử dụng máy sấy quần áo, lò nướng hay các thiết bị tỏa nhiệt khi đang bật máy lạnh.

Đối với phòng ngủ, ông Tan khuyên nên kéo rèm cản sáng từ khoảng 17h, đặc biệt với các phòng hướng tây, để giảm lượng nhiệt tích tụ trước giờ đi ngủ.

Thay vì để máy ở mức 22 độ C suốt đêm, ông khuyên nên đặt khoảng 25 độ C kết hợp quạt và dùng chế độ ngủ hoặc tiết kiệm điện.

"Nhiều gia đình nhận thấy hóa đơn giảm đáng kể khi chuyển từ 22 độ C sang 25 độ C, kết hợp quạt và hẹn giờ 2-3 tiếng. Mức độ thoải mái gần như không đổi nhưng máy nén hoạt động ít hơn", ông cho biết.

Theo ông Tan, việc sử dụng chế độ hẹn giờ hoặc chế độ ngủ cũng giúp máy không phải chạy hết công suất vào rạng sáng khi căn phòng đã đủ mát.

Những thói quen giúp nhà bớt mùi ẩm và máy lạnh bền hơn

Bên cạnh vấn đề tiền điện, nhiều gia đình còn gặp tình trạng máy lạnh có mùi ẩm mốc sau một thời gian sử dụng.

Theo ông Tan, bản thân máy lạnh không tạo ra chất ô nhiễm, nhưng có thể giữ lại và luân chuyển những thứ đã tồn tại trong không khí như bụi mịn, khói nấu ăn, lông thú cưng hay các hợp chất từ đồ nội thất mới, sơn và chất tẩy rửa.

Ông giải thích mùi ẩm xuất hiện khi hơi nước ngưng tụ kết hợp với bụi bẩn, dầu mỡ nấu ăn hoặc tế bào da chết bám trên dàn lạnh và các bề mặt xung quanh.

"Khi máy lạnh hoạt động, hơi nước ngưng tụ sẽ hình thành. Nếu một số bộ phận ẩm quá lâu, đó sẽ là môi trường cho vi sinh vật phát triển và tạo ra mùi", ông nói.

Để hạn chế tình trạng này, ông khuyên nên mở cửa sổ khoảng 10-15 phút mỗi sáng để lưu thông không khí thay vì đóng kín cả ngày.

Ngoài ra, việc đặt nhiệt độ quá thấp cũng có thể khiến bề mặt trong phòng lạnh quá mức và xuất hiện hơi nước ngưng tụ khi mở cửa.

Ông cho rằng sử dụng thêm quạt sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, đặc biệt ở những góc kín dễ bị ẩm. Người dùng cũng cần kiểm tra hệ thống thoát nước của máy lạnh vì việc thoát nước chậm có thể khiến thiết bị luôn trong trạng thái ẩm ướt.

"Nếu máy có chế độ làm khô dàn lạnh hoặc chống nấm mốc, hãy sử dụng. Nếu không có, hãy bật chế độ quạt từ 10-20 phút trước khi tắt máy để làm khô phần hơi ẩm bên trong", ông khuyến nghị.

Ông cũng lưu ý không nên phơi quần áo ướt trong phòng đang bật máy lạnh và cần vệ sinh lưới lọc thường xuyên để máy hút ẩm hiệu quả hơn.

Ngay cả những căn hộ vừa sửa mới cũng có thể xuất hiện mùi khó chịu nếu bật máy lạnh liên tục cả ngày và luôn đóng kín cửa sổ. Ảnh: Pony Wang/iStock.

Về bảo dưỡng, ông Tan cho biết việc tự rửa lưới lọc là cần thiết nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh chuyên nghiệp.

Theo ông, bụi mịn và dầu mỡ vẫn có thể tích tụ bên trong dàn lạnh, quạt gió hoặc hệ thống thoát nước dù lưới lọc nhìn vẫn sạch. Khi đó, máy có thể thổi gió yếu hơn, tốn điện hơn hoặc bị rò rỉ nước.

Ông gợi ý nên bảo dưỡng định kỳ mỗi 3-6 tháng, đặc biệt với những gia đình dùng máy hàng ngày, nuôi thú cưng hoặc sống gần công trình xây dựng.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cân nhắc thay máy lạnh nếu thiết bị thường xuyên gặp lỗi, làm mát kém, phát ra tiếng ồn lạ hoặc hóa đơn tiền điện tăng cao dù mức sử dụng không đổi.

"Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, nhiều hệ thống máy lạnh dân dụng có thể hoạt động khoảng 8-12 năm nếu được bảo dưỡng hợp lý", ông cho biết.

Ông cũng lưu ý vấn đề tương thích giữa các thiết bị: "Nếu dùng hệ thống multi-split (loại máy lạnh có 1 dàn nóng bên ngoài kết nối với nhiều dàn lạnh bên trong), việc chỉ thay một vài dàn lạnh có thể không hợp lý, trừ khi dàn nóng và hệ thống gas tương thích với các mẫu mới. Kỹ thuật viên cần kiểm tra để xác nhận những thiết bị nào có thể kết hợp an toàn".

Với những người vừa nhận nhà mới, ông Tan khuyên nên tính toán kỹ nhu cầu sử dụng thay vì lắp thêm máy lạnh sau khi dọn vào ở.

Ông cho rằng người dùng nên chọn hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì lắp quá nhiều máy. Ví dụ, cần cân nhắc những phòng nào sẽ cần làm mát thường xuyên, diện tích phòng và mức độ hấp thụ nhiệt như có bị nắng chiều chiếu trực tiếp, cửa sổ lớn hay trần cao hay không.

Ngoài ra, người dùng cũng nên nghĩ đến việc các phòng có thường xuyên đóng kín cửa hay không, hoặc liệu sau này có chuyển đổi công năng thành phòng em bé hay phòng làm việc tại nhà.