Cách đối diện với những bước ngoặt cuộc đời của bốn phụ nữ

Bốn tác giả nữ Mel Robbins, Rachel Aviv, Jennette McCurdy và Stephanie Foo chia sẻ hành trình vượt nghịch cảnh, đối diện tổn thương và tìm lại chính mình.

Không phải ai cũng vượt qua nghịch cảnh bằng cách chiến đấu đến cùng. Có người bắt đầu lại từ một hành động nhỏ, có người học cách nhìn con người vượt ra ngoài những nhãn dán, cũng có người phải rời bỏ con đường từng được kỳ vọng để tìm lại tiếng nói của riêng mình.

Qua câu chuyện của bốn tác giả nữ, ta nhận ra thay đổi không chỉ nằm ở những gì một người đạt được, mà còn ở cách họ lựa chọn sống sau những gì đã trải qua.

Không phải ai cũng vượt qua nghịch cảnh bằng cách chiến đấu đến cùng. Ảnh minh họa: Pexels.

Mel Robbins: Tự cứu bản thân khỏi chính mình

Ở tuổi 41, Mel Robbins rơi vào khủng hoảng khi thất nghiệp, đối mặt với nợ nần và cảm thấy bế tắc. Thay vì chờ động lực xuất hiện, cô tìm ra quy tắc 5 giây: đếm ngược từ 5 đến 1 rồi bắt đầu hành động.

Nguyên tắc đơn giản này trở thành nền tảng cho những chia sẻ của cô về việc vượt qua sự trì hoãn và chủ động thay đổi cuộc sống.

Cô chia sẻ: “Bạn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề của mình chỉ bằng cách nghĩ về chúng. Bạn sẽ không bao giờ làm nên chuyện nếu cứ chờ cho đến khi bạn có cảm hứng muốn làm điều gì đó. Sẽ không có ai đến cứu bạn. Bạn phải tự cứu bản thân khỏi chính mình”.

Tác giả Mel Robbins. Nguồn ảnh: Mel Robbins.

Trong cuốn sách bán chạy Thuyết Mặc kệ họ, Robbins tiếp tục khuyến khích độc giả ngừng cố kiểm soát suy nghĩ, lựa chọn của người khác để tập trung vào điều mình có thể quyết định. Hành trình của cô gợi nhắc rằng chúng ta không cần đợi đến khi hết sợ hãi mới bắt đầu. Đôi khi, bước tiến đầu tiên chỉ đơn giản là ngừng để nỗi sợ quyết định thay mình.

Rachel Aviv: Con người không chỉ là một chẩn đoán

Khi mới sáu tuổi, Rachel Aviv trải qua biến cố sức khỏe tâm thần, ngừng ăn và phải nhập viện điều trị chứng chán ăn tâm thần. Trải nghiệm ấy góp phần định hình sự quan tâm của cô đối với mối quan hệ giữa bệnh lý, bản sắc và cách con người hiểu về chính mình.

Lớn lên, Aviv trở thành phóng viên của The New Yorker, chuyên viết về tâm lý học, sức khỏe và những vấn đề xã hội. Trong Người lạ với chính ta, cô đặt trải nghiệm cá nhân bên cạnh câu chuyện của những người từng được chẩn đoán mắc các rối loạn tâm thần, từ đó khám phá những giới hạn của việc lý giải một con người chỉ qua hồ sơ bệnh án.

Sách Người lạ với chính ta. Ảnh: Q.H.

Thay vì đưa ra câu trả lời đơn giản, Aviv gợi mở một góc nhìn thận trọng hơn: một chẩn đoán có thể giúp chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng không nhất thiết giải thích trọn vẹn một cuộc đời. Đó cũng là lời nhắc về sự cảm thông, bởi phía sau mỗi nhãn dán luôn có một con người với những trải nghiệm riêng.

Jennette McCurdy: Can đảm lựa chọn con đường của mình

Khán giả từng biết Jennette McCurdy qua vai Sam Puckett trong loạt phim iCarly. Tuy nhiên, đằng sau thành công khi còn trẻ là những áp lực gia đình kéo dài.

McCurdy từng chia sẻ rằng mẹ định hướng cô theo nghiệp diễn xuất, trong khi bản thân cô gặp khó khăn khi phân biệt mong muốn cá nhân với kỳ vọng của mẹ. Sau khi mẹ qua đời năm 2013, McCurdy bắt đầu quá trình đối diện với những trải nghiệm đau đớn, tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn và dần rời bỏ diễn xuất để chuyển sang viết lách.

Diễn viên Jennette McCurdy. Ảnh: Teen Vogue.

Đến với hồi ký Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa, McCurdy kể lại mối quan hệ phức tạp giữa hai mẹ con, những áp lực phía sau ánh hào quang và hành trình tìm lại quyền tự quyết.

Sự thẳng thắn của tác giả cho thấy thành công trong mắt người khác không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Đôi khi, trưởng thành bắt đầu từ việc thừa nhận rằng con đường mình đã đi rất lâu không nhất thiết là con đường mình muốn tiếp tục.

Stephanie Foo: Hồi phục bắt đầu từ việc thừa nhận tổn thương

Stephanie Foo từng làm việc cho những chương trình phát thanh nổi tiếng như This American Life và Snap Judgment. Nhưng phía sau sự nghiệp ổn định, cô phải đối diện với những cơn hoảng loạn và những ảnh hưởng kéo dài từ thời thơ ấu. Năm 2018, Foo được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp (C-PTSD).

Sách Nơi vết thương ánh sáng rọi vào. Ảnh: Q.H.

Trong Nơi vết thương ánh sáng rọi vào, cô kết hợp nghiên cứu với trải nghiệm cá nhân để tìm hiểu ảnh hưởng của sang chấn và quá trình hồi phục. Câu chuyện của Foo không tô hồng việc chữa lành như một hành trình dễ dàng, mà cho thấy sự kiên trì tìm hiểu bản thân, chủ động tìm kiếm hỗ trợ và chấp nhận rằng hồi phục cần thời gian.

Từ trải nghiệm ấy, Foo nhắc chúng ta rằng mạnh mẽ không có nghĩa là tự mình chịu đựng tất cả. Thừa nhận nỗi đau và tìm kiếm sự giúp đỡ cũng là những bước quan trọng để sống tốt hơn.

Mel Robbins học cách hành động thay vì chờ đợi; Rachel Aviv nhìn con người vượt ra ngoài những chẩn đoán; Jennette McCurdy dũng cảm rời khỏi con đường không còn phù hợp; Stephanie Foo kiên trì tìm hiểu và đối diện với tổn thương.

Những cuốn sách của họ là cách mỗi người ghi lại, lý giải hoặc chia sẻ những điều đã trải qua. Nhưng điểm đáng suy ngẫm hơn cả nằm ở lựa chọn phía sau những câu chuyện ấy: chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có thể lựa chọn cách bước tiếp từ những trải nghiệm ấy.