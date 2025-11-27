Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải mã hoóc-môn dopamine

Cuốn sách khám phá vai trò của dopamine (chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ) trong việc định hình hành vi, cảm xúc và cuộc sống của con người, từ đó giúp độc giả hiểu về sự cân bằng giữa lạc thú và nỗi đau, cũng như cách ứng dụng kiến thức này để xây dựng lối sống lành mạnh.

Xuất bản

Cách casino hốt bạc tỷ

  • Thứ năm, 27/11/2025 09:09 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Nhiều người nghĩ lợi nhuận khổng lồ là lý do giúp casino (sòng bạc) giữ chân các con nghiện, trong khi sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Làm thế nào cảm giác thèm khát do gợi ý lại chuyển thành cán cân lạc thú - nỗi đau? Cán cân đó nghiêng về phía lạc thú (thừa dopamine) khi mong đợi phần thưởng tương lai, rồi nghiêng về phía nỗi đau (thiếu dopamine).

casino anh 1

Sự may rủi của trò chơi đánh bạc ở casino khiến não bộ giải phóng dopamine nhiều hơn. Ảnh minh họa: Adobe Stock.

Sự thiếu hụt dopamine đó sẽ gây ra trạng thái thèm khát và thúc đẩy hành vi tìm kiếm chất gây nghiện. Đồng nghiệp của tôi, Rob Malenka, một nhà khoa học thần kinh đáng kính, từng nói với tôi rằng “thước đo mức độ nghiện của một con vật thí nghiệm cũng giống như thước đo mức độ sẵn sàng làm việc chăm chỉ của con vật đó để có được chất gây nghiện bằng cách nhấn cần gạt, vượt ra khỏi mê cung, leo cầu trượt”. Tôi thấy điều này cũng đúng với con người. Chưa kể toàn bộ chu kỳ mong đợi và thèm khát đó có thể xảy ra bên ngoài ngưỡng nhận thức có ý thức.

Trong thập kỷ qua, đã có những tiến bộ đáng kể trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân sinh học của chứng nghiện cờ bạc, dẫn đến việc phân loại lại các rối loạn đánh bạc trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (phiên bản thứ 5) cũng như những rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình giải phóng dopamine bắt nguồn từ hành vi đánh bạc có liên quan đến việc không thể dự đoán được khả năng thắng bạc, cũng như chính phần thưởng (thường là tiền) cuối cùng đó. Động cơ đánh bạc chủ yếu dựa vào việc không thể dự đoán được khả năng thắng bạc hơn là vào lợi nhuận tài chính.

Trong một nghiên cứu năm 2010, Jakob Linnet và các đồng nghiệp của ông đã đo mức giải phóng dopamine khi thắng và thua bạc ở những người nghiện cờ bạc và những người thuộc nhóm đối chứng. Không có sự khác biệt rõ rệt nào giữa hai nhóm này khi họ thắng; tuy nhiên, so với nhóm đối chứng, những người nghiện cờ bạc cho thấy mức dopamine tăng rõ rệt khi thua bạc. Lượng dopamine được giải phóng trong đường dẫn truyền tưởng thưởng đạt mức cao nhất khi xác suất thắng-thua gần bằng nhau (50%) - mức bất định tối đa.

Rối loạn đánh bạc nêu bật sự khác biệt mong manh giữa trạng thái mong muốn phần thưởng (lượng dopamine trước phần thưởng) và phản ứng với phần thưởng (lượng dopamine sau hoặc trong khi nhận thưởng). Bệnh nhân mắc chứng nghiện cờ bạc nói với tôi rằng trong khi chơi, một phần trong họ muốn thua. Họ càng thua, thôi thúc chơi tiếp càng mạnh mẽ hơn, và mức độ vội vã muốn chơi tiếp càng mạnh mẽ hơn khi họ thắng - một hiện tượng được gọi là “nỗ lực gỡ gạc”.

Anna Lembke / Saigon Books & NXB Thế Giới

casino Dopamine Lạc thú Thắng bạc Chất gây nghiện Thèm khát

    Đọc tiếp

    Dich den cua viet lach hinh anh

    Đích đến của viết lách

    3 giờ trước 07:18 27/11/2025

    0

    Viết lách không chỉ đơn thuần là sắp đặt câu chữ, nó còn là cách để ta nhìn sâu vào chính mình, để quan sát, cảm nhận và lưu giữ “linh hồn” con người.

    Phia sau ong kinh chup Dai tuong Vo Nguyen Giap hinh anh

    Phía sau ống kính chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    4 giờ trước 06:05 27/11/2025

    0

    Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trở lại Việt Nam vào tháng 11/2025. Nhiều câu chuyện phía sau các tấm hình chụp Đại tướng được bà hé lộ.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý