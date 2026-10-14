Cách bình tâm giữa dòng đời xáo động

Thiền giữa đời thường của Om Swami là cuốn sách sẽ gợi mở cho chúng ta cách thức để tìm thấy bình yên - một sự gợi mở sâu sắc, chân thành và đơn giản đến lạ kỳ.

Cuộc đời là một đóa hoa

Thiền mà Om Swami chia sẻ trong Thiền giữa đời thường là Thiền tông. Theo tác giả, khác với những phương pháp thiền định đòi hỏi quá trình khổ luyện nghiêm ngặt, trong Thiền tông ta không cần phải truy cầu bất cứ mục tiêu cao siêu nào. Mọi thứ ta cần để hạnh phúc đều ở ngay đây. Nếu được thực hiện đúng cách, mọi việc ta làm trong cuộc sống - đi bộ, ăn uống hay rửa bát - đều có thể trở thành thiền.

Trong Thiền giữa đời thường, Om Swami kể những câu chuyện gần gũi về thiền, bắt đầu từ câu chuyện của Đức Phật và những bậc giác ngộ; giới thiệu những phương pháp hành thiền giản đơn, dễ thực hiện mà vô cùng hiệu quả.

Tác giả/Tác phẩm Thiền giữa đời thường Trong đời sống hiện tại, tâm trí bồn chồn và hay thay đổi khiến chúng ta lúc thì hân hoan, lúc lại cảm thấy tồi tệ. "Thiền giữa đời thường" mang đến cho chúng ta nghệ thuật tìm thấy sự tĩnh lặng nội tâm mà không cần đến nghi lễ hay giáo điều.

Theo tác giả, người hành thiền theo tinh thần của Thiền tông hướng đến việc tỉnh thức trước dòng chảy tự nhiên của cuộc sống và bản chất của vạn vật. Qua đó, bạn sẽ hiểu những đức tính cốt lõi của người hành thiền; những khía cạnh, nguyên tắc, triết lý thâm sâu của Thiền tông.

Dễ thấy, trong cuộc sống hàng ngày, hầu như ai cũng vội vã đi đâu đó. Chạy xe trên đường, họ bóp còi inh ỏi, phóng nhanh như một hung thần để mau đến nơi làm. Đến nơi, họ lại vội vã làm cho xong việc vì nơi đó quá nhiều áp lực và các cuộc đấu khẩu. Rồi họ vội vã lái xe để nhanh chóng về nhà. Về đến nhà, họ lại ngao ngán và mất phương hướng, cảm thấy phiền não vì ở nhà cũng đầy áp lực. Đó là cách sống tương phản với sự tỉnh thức, đối nghịch với chánh niệm vẫn đang không ngừng diễn ra.

Để người đọc có thể thực hành sống tỉnh thức, Om Swami giới thiệu một bài tập thú vị về cành hoa. Điều mà Đức Phật đã khai thị từ rất lâu. Bạn hãy để một cành hoa trên bàn làm việc, một cành hoa khác trên bàn ăn, và cả trong phòng ngủ. Đừng tưới nước. Cũng đừng thay hoa mỗi ngày. Chỉ thay khi nào cánh hoa đó đã tàn.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, buồn bã hay suy sụp, hãy nhìn vào bông hoa rồi tự nhắc mình rằng: “cuộc đời tôi giống như một đóa hoa. Tôi được gieo xuống vào một thời điểm nào đó. Tôi đâm chồi, nảy lộc, rồi bừng nở. Dù tôi cố gắng bảo vệ bản thân đến mức nào, tỏa hương ngào ngạt ra sao, tràn đầy sức sống như thế nào, thì đến một ngày tôi vẫn sẽ héo tàn”. Khi đó, bạn sẽ ngộ ra rằng cuộc đời mình, chính mình là một đóa hoa, rằng cuộc đời là một phước lành. Và sẽ hiểu vì sao mình phải sống tỉnh thức trong từng phút giây hiện tại.

Hãy dành 5 phút trong ngày cho chính mình

Trong Thiền giữa đời thường, Om Swami giới thiệu với người đọc một cách đơn giản, dễ hiểu các phương pháp thực hành cùng những triết lý thâm sâu của Thiền tông qua những nội dung có chữ “bốn” khái quát: Bốn hình thức thiền định của Thiền tông, Bốn bài học của Thiền tông, Bốn khía cạnh của Thiền tông, Bốn đức tính cốt lõi của người hành thiền, Bốn nguyên tắc của Thiền tông.

Nguồn ảnh: thepunchmagazine.

Đọc sách, bạn không chỉ biết cách thực hành bốn hình thức thiền một cách đơn giản trong đời sống hàng ngày: tọa thiền, diện bích, trà đạo, thiền hành. Bạn còn được tiếp cận những luận giải dễ hiểu về bản chất của vạn vật, về cơn bão cuồng nộ trong mỗi con người, những ảo tưởng về đau khổ, về trí tuệ hoàn hảo, thông qua việc diễn giải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Bạn sẽ biết cách lắng nghe cơ thể, thanh lọc cảm xúc, cân nhắc lời nói, xây dựng triết lý. Bạn sẽ thấy cần thực hành những đức tính cốt lõi: lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường, tính kỷ luật, sự bao dung. Bạn sẽ nhận được lời khuyên hãy sống như đang thực hành trà đạo: không phán xét, chỉ trích hay so sánh, thay vào đó là tận hưởng điều mình đang có.

Sách cũng chỉ ra cách con người đối mặt với nỗi đau, hiểu nỗi đau là một phần tự nhiên của cuộc sống. Theo tác giả, khi hít thở và tĩnh tâm, bạn sẽ học được cách chấp nhận những nỗi đau không thể tránh khỏi, học được cách xoa dịu nó bằng tất cả khả năng của bạn.

Nhưng Om Swami cho rằng cuộc sống không chỉ có nỗi đau. Có rất nhiều điều tươi đẹp đang cần bạn tận hưởng. Bình thản mà sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc là một nghệ thuật mà ai cũng có thể học được. Ta sẽ có được sự bình thản khi tâm trí chứa đầy tạp niệm của mình dần thông suốt nhờ chánh niệm và khả năng nhìn vạn vật như chúng vốn vậy. Đạt được trạng thái giác ngộ là khi ta đối mặt với mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mà không mất đi sự bình thản hay tĩnh lặng nội tâm.

Om Swami nhắc mọi người hãy luôn quay về với chính mình. Tất cả đều ở bên trong chứ không phải ở ngoài kia. Ông khuyên: đừng vội nghe theo bất cứ ai, hãy nhận tri kiến từ mọi nguồn, nhưng biết quay về với tiếng nói bên trong để tự bước đi trên con đường của mình.

Tác giả nhắn nhủ: “Bạn có thể dành hai mươi ba giờ năm mươi lăm phút mỗi ngày cho thế giới này, cho những người bạn quan tâm, cho những người quan tâm đến bạn hay cho bất cứ điều gì khác, nhưng hãy dành năm phút còn lại cho chính mình”. Tất nhiên, bạn dành thời gian cho mình nhiều hơn nữa thì càng tốt. Vì sao? Vì đó là chìa khóa khai mở cho cuộc sống tỉnh thức trong chánh niệm, trạng thái giác ngộ để ta thật sự thấy cuộc đời tươi đẹp và đáng sống.

Lời nhắn nhủ đó càng thuyết phục, khi bạn biết rằng Om Swami từng tạo dựng một sự nghiệp kinh doanh thành công, từng trở thành triệu phú khi mới 25 tuổi, nhưng ông đã từ bỏ tất cả để tìm đến với thiền.