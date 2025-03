Cách ăn nghệ để kéo dài tuổi thọ

Nếu chúng ta nạp tương đương khoảng ba phần tư muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày trong một tháng, mức độ hoạt động của enzyme catalase trong máu có thể tăng hơn 50%.

Nghệ là một thành phần phổ biến khác trong chế độ ăn Okinawa truyền thống đã được chứng minh là giúp kéo dài tuổi thọ của các sinh vật mẫu, bao gồm nấm men, động vật không xương sống và động vật có vú. Các hợp chất của nghệ làm tăng 39% tuổi thọ trung bình của C. Elegans, 20% đối với ruồi giấm và 12% đối với chuột, cùng với tác dụng chống lão hóa đã được chứng minh trong não chuột già.

Trong thí nghiệm tổn thương ADN trong đó những người tham gia ăn các loại gia vị với liều lượng khác nhau trong một tuần trước khi tế bào của họ được cho tiếp xúc với các gốc tự do, nghệ đứng đầu bảng. Khi các đối tượng ăn chỉ một nhúm nghệ mỗi ngày, tỷ lệ tổn thương ADN đã giảm 55%.

Đây cũng không phải là một loại chiết xuất nghệ độc quyền nào đó; những người tham gia đã ăn khoảng một phần tám muỗng cà phê mỗi ngày loại gia vị dân dã mà bạn có thể mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào. Và các nhà nghiên cứu không trộn nghệ với tế bào trên đĩa nuôi cấy, mà so sánh những gì xảy ra với tế bào của nhóm người được chọn ngẫu nhiên để ăn một lượng nghệ vừa phải mỗi tuần và chỉ đơn giản đếm tỷ lệ đứt gãy ADN.

Nếu không có tiếp xúc với các gốc tự do, việc đếm tỷ lệ đứt gãy ADN trong tế bào của các đối tượng trước và sau một tuần ăn các loại gia vị cho thấy không có tác dụng bảo vệ nội tại đáng kể nào ở nhóm ăn gừng hoặc hương thảo. Tuy nhiên, nghệ vẫn có tác dụng làm giảm tổn thương ADN khoảng 40%. Nguyên nhân là do nghệ có khả năng tăng cường mức độ hoạt động của các enzyme chống oxy hóa trong cơ thể. Catalase là một trong những enzyme hoạt động mạnh nhất trong cơ thể chúng ta. Mỗi enzyme này có thể giải độc hàng triệu gốc tự do mỗi giây.

Nếu chúng ta nạp tương đương khoảng ba phần tư muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày trong một tháng, mức độ hoạt động của enzyme catalase trong máu có thể tăng hơn 50%. Ăn nửa muỗng cà phê hỗn hợp bột nghệ và tiêu đen với tỷ lệ 50:1 mỗi ngày trong năm ngày trước khi xạ trị đã làm giảm mức độ tổn thương do oxy hóa khoảng 50% so với nhóm đối chứng.

Tôi đã trình bày về các tác dụng lâm sàng cũng như những nghi ngờ xung quanh nghệ, cả có cơ sở lẫn không có cơ sở, tại see.nf/ turmericskeptic. Lượng ăn khuyên dùng là một phần tư muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày.

Món sinh tố lấy cảm hứng từ Okinawa

Tôi đang thử nghiệm công thức làm món sinh tố tím thơm ngon có vị giống bánh bí ngô. Khoai lang tạo kết cấu đặc biệt mịn mượt. Còn rất nhiều công thức nấu ăn khác trong cuốn sách The How Not to Age Cookbook sắp ra mắt của tôi, nhưng để kích thích sự thèm ăn của bạn:

1/2 củ khoai lang tím nấu chín rồi đông lạnh 1/4 inch củ nghệ 3/4 muỗng cà phê matcha 1 cốc sữa đậu nành không đường

1,5 muỗng cà phê hạt lanh xay 1,5 muỗng cà phê mầm lúa mì 1/4 cốc nam việt quất đông lạnh 1/2 cốc dâu tây đông lạnh

3 quả chà là bỏ hạt 1/4 muỗng cà phê gia vị làm bánh bí ngô Một nhúm bột bạch đậu khấu.

Chà rửa khoai dưới vòi nước chảy, sau đó dùng nĩa găm lên bề mặt vài lần. Quay khoai trong lò vi sóng ở mức công suất cao nhất cho đến khi khoai chín mềm. Khi khoai đã đủ nguội, cắt đôi và đông lạnh cả hai nửa. (Bạn sẽ sử dụng một nửa cho công thức này và nửa còn lại vào lần tiếp theo bạn thèm món sinh tố.) Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay đến khi nhuyễn mịn.

Mẹo nhỏ: Để bảo quản củ nghệ, tôi cắt thành từng miếng một phần tư inch rồi đông lạnh. Ngoài ra, kể từ khi tìm hiểu về spermidine (xem trang 29), tôi đã thay một nửa lượng hạt lanh xay bằng mầm lúa mì, vì vậy tôi chỉ việc múc một muỗng canh đầy hỗn hợp mầm lúa mì-hạt lanh xay. Ngoài ra, xin lưu ý lượng matcha (2 gam) được sử dụng trong món sinh tố này chứa nhiều caffeine hơn một cốc espresso, vì vậy có lẽ bạn không nên uống món sinh tố này vào cuối ngày.