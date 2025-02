Tỏi chống lại 'những kẻ' muốn hút máu bạn

Trong khoảng thời gian 13 năm, khoảng 9.500 người bát tuần, 9.500 người cửu tuần và 8.500 người trăm tuổi đã được tuyển chọn từ 23 tỉnh ở Trung Quốc để nghiên cứu tác dụng của việc ăn tỏi đối với những người cao tuổi nhất.

Tôi đã trình bày về khoai lang, đậu nành, rong biển và nấm. Còn các thực phẩm giúp tăng hương vị cho chế độ ăn truyền thống của người Okinawa - tỏi, gừng và nghệ - thì sao?

Ở Hy Lạp cổ đại, nghệ thuật y học được chia thành ba lĩnh vực: chữa bệnh bằng thực phẩm, chữa bệnh bằng thuốc và chữa bệnh bằng phẫu thuật. Hippocrates đã viết, tỏi là một trong những thực phẩm có tác dụng chữa bệnh như vậy - nhưng nó được sử dụng để điều trị một thực thể không tồn tại được gọi là sự dịch chuyển của tử cung, vì hiểu biết của người xưa chỉ đến đó mà thôi.

Tỏi là gia vị thân thuộc bổ ích cho sức khoẻ. Ảnh: Spicy Organic.

So với những người hiếm khi ăn tỏi, những người ăn tỏi ít nhất năm lần mỗi tuần có tỷ lệ tử vong thấp hơn khoảng 10%, nghĩa là họ sống lâu hơn khoảng một năm. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn có thể đóng một vai trò ở đây. Những người ăn tương đương ít nhất một tép tỏi lớn mỗi ngày có chức năng động mạch tốt hơn những người ăn ít hơn, nhưng bạn không biết đó có phải là quan hệ nhân quả hay không cho đến khi đưa vào thử nghiệm.

Hãy truy cập see.nf/garlic để xem một loạt thử nghiệm can thiệp đáng chú ý cho thấy, so với giả dược, một phần tư muỗng cà phê bột tỏi giúp cải thiện đáng kể chức năng động mạch và làm chậm tốc độ tiến triển của chứng xơ vữa động mạch. Tỏi cũng làm giảm đáng kể cholesterol và huyết áp. Nếu bột tỏi thông thường có thể làm được điều đó, vậy còn thực phẩm chức năng chiết xuất tỏi lâu năm Kyolic “sang chảnh” thì sao? Chúng đắt hơn những 30 lần và dường như không có tác dụng gì cả.

Như tôi đã trình bày trong How Not to Diet, một phần tư muỗng cà phê bột tỏi cũng có thể khiến những người thừa cân giảm gần 3 kg mỡ cơ thể trong 15 tuần, so với giả dược. Trong chương Bảo toàn hệ miễn dịch, tôi sẽ nói về tác dụng tăng cường miễn dịch của tỏi. Một đánh giá có hệ thống đã kết luận thuốc có nguồn gốc từ thực vật có thể mang lại những tác dụng có lợi, với ít hoặc không có tác dụng phụ, và “so với các loại thuốc khác thì tương đối hiệu quả về mặt chi phí.” Tôi hoàn toàn đồng ý, vì chỉ với 1-2 cent mỗi ngày là bạn có thể đạt được lượng tiêu thụ khuyến nghị.

Tỏi chống lại những kẻ muốn hút máu bạn

Chưa có dữ liệu về độ hiệu quả của tỏi đối với ma cà rồng, nhưng ăn tỏi có thể bảo vệ bạn chống lại những loài hút máu khác. Hãy truy cập see.nf/repellent, nhưng về cơ bản, ăn tỏi đã được chứng minh là không có tác dụng chống muỗi nhưng giúp giảm thành công tỷ lệ bị bọ ve cắn (mặc dù không hiệu quả bằng phương pháp xử lý quần áo bằng permethrin).