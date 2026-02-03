Các trường xét tuyển khối C00 ở TP.HCM

Năm 2026, bên cạnh những trường bỏ tổ hợp C00, nhiều trường đại học vẫn tiếp tục xét tuyển tổ hợp này.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tổ hợp C00 gồm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Mùa tuyển sinh 2026, tổ hợp này vẫn được nhiều trường sử dụng để xét tuyển đầu vào.

Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết tổ hợp C00 sẽ được sử dụng để xét tuyển các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Trong khi đó, Đại học Công thương TP.HCM xét tổ hợp C00 với các ngành Luật Kinh tế, Luật, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, Du lịch.

Đại học Nguyễn Tất Thành xét tổ hợp C00 ở các ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (chuẩn quốc tế), Quản trị kinh doanh (chuẩn quốc tế), Marketing (chuẩn quốc tế), Thương mại điện tử (chuẩn quốc tế), Kế toán (chuẩn quốc tế), Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (chuẩn quốc tế), Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Tâm lý học, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Đại học Hoa Sen cho biết trong số trong 49 chương trình đào tạo tuyển sinh, trường tiếp tục duy trì xét tuyển tổ hợp C00 cho 37 chương trình, chiếm tỷ lệ lớn và trải rộng ở nhiều nhóm ngành: Kinh doanh, Quản lý, Luật, Tâm lý học, Marketing, Truyền thông, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và Thiết kế sáng tạo.

Nhà trường cho biết đây đều là những ngành học có nhu cầu nhân lực ổn định, cơ hội nghề nghiệp đa dạng và phù hợp với định hướng học tập lâu dài của thí sinh lựa chọn tổ hợp C00.

Việc tiếp tục xét tuyển khối C00 cho nhiều chương trình đào tạo giúp thí sinh giữ vững chiến lược xét tuyển đã chuẩn bị từ sớm, chủ động lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

"Nhà trường tôn trọng lựa chọn học tập lâu dài của thí sinh khối xã hội, vốn đã chuẩn bị từ đầu cấp THPT theo hướng tập trung vào các môn như Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý", nhà trường cho biết.

Tương tự, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu xét tổ hợp C00 ở hàng loạt ngành ở nhóm Kinh tế biển - Logistics; Du lịch; Quản trị - Luật; Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế.

Còn tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, trường chỉ xét tuyển tổ hợp C00 ở hai ngành Tâm lý học giáo dục và Luật.

Đại học Văn Hiến dự kiến xét tuyển tổ hợp C00 vào 9 ngành gồm: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Đông phương học; Văn học; Xã hội học; Việt Nam học, Quan hệ công chúng, Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Nhìn chung, số lượng các trường đại học, học viện có sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển năm nay đã giảm đáng kể so với những năm trước. Nhiều trường đã bỏ xét tuyển tổ hợp này như Đại học Luật TP.HCM.

Lý do là theo quy định của Bộ GD&ĐT, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo. Trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.