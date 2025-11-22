Các trùm tội phạm sống như VIP trong nhà giam Thái Lan

Cuộc đột kích bí mật gần đây phát hiện nhiều tội phạm người Trung Quốc lắm tiền đã biến một phần nhà tạm giam Bangkok thành “thiên đường riêng”, có đầy đủ tiện nghi xa xỉ, đồ cấm và khu vực đặc quyền.

Bên trong nhà tạm giam Bangkok. Ảnh: The Nation

Việc giám thị nhà tạm giam Bangkok bị điều chuyển đột ngột hé lộ tình trạng các công dân Trung Quốc dính líu đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến đã mua chuộc quản lý để được hưởng đặc quyền sau song sắt.

Theo The Nation, trong nhiều năm, nhà tù Thái Lan bị đồn là nơi các “bố già” người địa phương tự tung tự tác. Nhưng giờ đây, bằng chứng cho thấy nơi này còn là “thiên đường” của các ông trùm tội phạm người Trung Quốc, những kẻ bị cáo buộc đã bỏ nhiều tiền để được sống như VIP.

Ngày 20/11, Bộ Tư pháp Thái Lan bất ngờ điều chuyển giám thị nhà tạm giam Bangkok, với cáo buộc giám thị và quản giáo đã trao đặc quyền cho các tội phạm người Trung Quốc, sau khi Cục Quản lý trại giam tiếp nhận hàng loạt khiếu nại từ tù nhân người Thái Lan và các phạm nhân khác.

Các tù nhân gửi khiếu nại rằng họ bị bắt nạt hoặc bị đối xử như “công dân hạng hai”, trong thời gian một số người Trung Quốc bị bắt giam.

Một trường hợp điển hình là She Zhijiang (Xà Trí Giang), ông trùm bị cáo buộc đứng sau “thành phố lừa đảo” Shwe Kokko ở Myawaddy, Myanmar, nơi nằm đối diện huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Giai đoạn 2022–2023, khi She bị giam tại nhà tạm giam Bangkok để chờ thủ tục dẫn độ về Trung Quốc, nhân vật này bị nhiều người khiếu nại vì được đối xử đặc biệt: Được để tóc trong khi những người khác phải cạo trọc, được miễn điểm danh và các hoạt động bắt buộc, thuê tù nhân Thái Lan làm trợ lý riêng, hưởng tiện nghi như trong khách sạn, hút xì gà, ăn đồ cao cấp chuyển từ ngoài vào…

Cuối cùng, She bị chuyển sang trại giam trung ương Klong Prem để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc khác ở lại nhà tạm giam Bangkok vẫn được hưởng đặc quyền tương tự.

Ngày 12/11 vừa qua, Tòa phúc thẩm Thái Lan yêu cầu dẫn độ She về Trung Quốc, nhưng điều này không chấm dứt vấn đề mang tính hệ thống trong cơ sở tạm giam ở Bangkok.

Theo lệnh của Bộ Tư pháp, cuộc đột kích bí mật được tiến hành và thu được nhiều bằng chứng về những hành vi vi phạm quy định trong trại giam, đặc biệt tại các khu vực mà tù nhân người Trung Quốc chi phối.

Các bằng chứng cho thấy một số khu vực biến thành “vùng đặc biệt”, chủ yếu để tù nhân người Trung Quốc sử dụng thiết bị, ăn uống và sinh hoạt riêng tư.

Đồ ăn hảo hạng, xì gà, rượu vang đắt tiền thường xuyên được tuồn vào qua nhân viên trại giam. Tại những khu vực này, tù nhân được ăn món đặc biệt, nghe nhạc, hút xì gà và đánh bạc hằng ngày.

The Nation dẫn nguồn tin cho biết, không chỉ riêng tù nhân người Trung Quốc hưởng đặc quyền; các trùm ma túy có nhiều tiền cũng được đối xử như vậy.

Về tin đồn tù nhân người Trung Quốc trả tiền để đưa người mẫu Trung Quốc vào giải trí trong các “phòng bí mật”, một cựu lãnh đạo Cục Quản lý trại giam nói với The Nation rằng ông không thể xác nhận, nhưng thừa nhận đồ cấm có thể vào trại qua nhân viên hoặc lỗ hổng kiểm soát, và rằng thuốc lá, bật lửa, vật sắc nhọn đều có thể kiếm được trong tù nếu có tiền.

Theo báo chí Thái Lan, vụ bê bối phơi bày không chỉ quyền lực và tầm ảnh hưởng của mạng lưới tội phạm người Trung Quốc trong hệ thống tư pháp Thái Lan, mà còn cho thấy những lỗ hổng lớn trong công tác quản lý trại giam, để các đối tượng có nhiều tiền và ảnh hưởng dễ dàng hưởng đặc ân khi bị giam giữ.