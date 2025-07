Các nhà làm phim ở Hollywood đôi khi bỏ qua 'những mỏ vàng'

Sự nhạy cảm nghề nghiệp giúp nhà sản xuất ở kinh đô điện ảnh biết đâu là dự án tiềm năng. Có điều, đôi khi họ bị trực giác đánh lừa và bỏ qua những bộ phim gây sốt phòng vé.

E.T là bộ phim giả tưởng thu về 400 triệu USD . Ảnh minh họa: N.F.

Ở Hollywood, các giám đốc sản xuất nổi tiếng nhờ các bộ phim thành công của mình. Chẳng hạn, Jeff Katzenberg nổi tiếng vì đã làm ra những bộ phim như Người đẹp và quái vật, Aladin, Vua sư tử và các phim hoạt hình Disney khác.

Robert Newmyer và Jeff Silver xây dựng tiếng tăm cho mình bằng những thước phim gây chấn động như Santa Clause và Tình dục, Những lời nói dối và cuốn băng ghi hình.

Khó mà đếm được là đã có bao nhiêu dự án có giá trị mà một nhà làm phim đã từ chối. Đâu là các cơ hội bị bỏ lỡ? Nói chung, các giám đốc ở Hollywood giữ những thông tin này rất kín. Uy tín của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu như để lộ chúng ra bên ngoài.

Một người nổi tiếng ở Hollywood là Frank Price đã từng có rất nhiều thành công lớn. Tuy nhiên, ông ta sẽ luôn được nhớ đến trước hết như một người đã bán bộ phim E.T với giá chỉ có 100000 USD . Là Chủ tịch hãng Columbia Pictures khi đó, Price có quyền sở hữu đối với cả hai bộ phim giả tưởng là E.T và Starman.

Quan điểm của ông ta là sẽ không có chỗ cho cả hai bộ phim giả tưởng vũ trụ trong cùng một năm. Price đã nghĩ đúng nhưng ông ta lại quyết định dựng phim Starman, còn bán E.T cho hãng Universal. Starman sau đó mang lại doanh thu gộp là 29 triệu USD , trong khi E.T vượt lên hàng đầu với doanh thu 400 triệu USD .

Thất bại của Starman không phải là vấn đề. Mà vấn đề gây choáng váng chính là để lỡ mất cơ hội với E.T. Nếu như E.T không bao giờ được dựng thành phim thì cũng chẳng ai đoán nổi điều gì sẽ xảy ra?

Người ta đã nghĩ rằng Price nhận định đúng, do vậy ông ta chẳng cần phải chứng minh điều đó. Nhưng thành công ngoài tưởng tượng của E.T đã chứng tỏ cú điện thoại của Price để bán E.T là sai lầm.

Mỗi khi từ bỏ một dự án, bạn có lý do để hy vọng rằng dự án đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Hiển nhiên là nếu một người khác nắm lấy dự án đó và thất bại, quyết định của bạn sẽ được chứng tỏ là đúng đắn.

Tuy nhiên, rất hiếm khi điều đó mang lại cho bạn thêm vinh dự. Trong khi đó, nếu một người khác nhận lấy dự án đó và thành công thì nhận định của bạn sẽ là sai lầm. Một khi bạn quyết định không chơi trò may rủi với một thứ gì đó, bạn thường rất dễ bị mất uy tín nếu người ta biết được vụ cá cược đã có thể đáng giá bao nhiêu. Nếu vậy, là bạn cố gắng cứ để màn sương mù tiếp tục bao phủ.