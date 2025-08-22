Các CLB Premier League đua nhau theo chiến thuật kiểu bóng bầu dục

Các CLB Ngoại hạng Anh vừa bị phát đang học theo một chiêu thức từ bóng bầu dục, một bước đi chiến thuật đầy bất ngờ nhằm tạo lợi thế trước đối thủ.

CĐV MU không thể ngờ là có lúc đội bóng của họ phải áp dụng chiến thuật môn rugby

Bóng đá Anh từng chứng kiến làn sóng “Pep-ball” lan rộng kể từ khi Pep Guardiola cập bến Manchester City. Lối chơi trực diện và truyền thống dần biến mất, thay vào đó là những pha chuyền bóng nhuần nhuyễn, khai thác không gian và “nửa khoảng trống” tinh tế.

Bắt đối phương phải ném biên

Thế nhưng, ở cấp độ cao nhất, bóng đá chẳng khác nào một cuộc chạy đua vũ trang, nơi những bản hợp đồng trị giá hàng triệu bảng và những toan tính chiến thuật tinh vi được dùng để vượt lên trên đối thủ.

Một xu hướng trở lại Ngoại hạng Anh là sự xuất hiện của những “gã khổng lồ cơ bắp”, giúp các đội dễ dàng triển khai lối chơi trực diện. Ngay cả Guardiola cũng không đứng ngoài cuộc, khi đôi lúc ông sử dụng tới năm trung vệ cùng lúc để áp đảo thể lực đối phương.

Rugby rất coi trọng việc áp sát tranh chấp

Nhưng điều đáng nói, trào lưu chiến thuật mới nhất lại không bắt nguồn từ bóng đá, mà từ bóng bầu dục. Paris Saint-Germain thử nghiệm chiêu này trong trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham tuần trước. Ngay từ pha giao bóng đầu tiên, tiền vệ Vitinha khiến các BLV ngỡ ngàng khi sút bóng thẳng ra cột cờ góc, tạo cơ hội cho đối thủ hưởng quả phát bóng lên. Một BLV phải thốt lên: “Chưa từng thấy kiểu này. Và chắc cũng không bao giờ thấy lại đâu”.

Ấy vậy mà chỉ ba ngày sau, nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh làm theo. Newcastle và Crystal Palace cùng áp dụng chiến thuật này khi gặp Aston Villa và Chelsea.

Điểm khác biệt là thay vì để bóng ra biên ngang thành phát bóng lên, họ chủ động đưa bóng ra ngoài đường biên dọc gần cột cờ, tạo cơ hội cho đối thủ được quả ném biên. Và sau đó, ngay khi cầu thủ chuẩn bị ném bóng, cả đội lập tức dâng cao để gây áp lực, pressing ngay phần sân đối thủ nhằm đoạt bóng từ sớm.

HLV Enrique của PSG tiết lộ học chiêu này từ Lyon, coi đó là cách để áp sát và bóp nghẹt đối thủ ngay từ đầu trận. BLV trận Siêu cúp còn bình luận: “Tôi nghĩ Vitinha chắc tưởng mình đang chơi bóng bầu dục, vì trông chẳng khác gì một pha khởi động lại của môn rugby union”.

Nhà nhà đều chơi rugby

Theo Daily Mail, trong loạt trận mở màn Ngoại hạng Anh, chiến thuật “đá dài như rugby” được sử dụng tới 31 lần trong tổng số 44 pha giao bóng - tức 70%. Trong đó, Arsenal, Man United và Man City đều triển khai, chỉ có bốn đội - Chelsea, Aston Villa, Wolves và Leeds - không thực hiện cú sút dài ngay từ giao bóng.

Thậm chí khi bóng được chuyền về thủ môn hoặc hậu vệ sau giao bóng, thì cũng ngay lập tức được phất dài ra biên cho một tiền vệ cánh tốc độ hoặc hậu vệ biên dâng cao.

Man Utd từng giao lưu học hỏi CLB rugby Foxy Bingo năm 2014.

Chỉ mới hai mùa trước, tỷ lệ dùng bóng dài từ đầu trận - vốn từng là lối chơi mặc định trong bóng đá Anh truyền thống - chỉ còn 55%. Mùa trước, Brentford là “bậc thầy” của chiến thuật này, khi ba trận liên tiếp họ ghi bàn chỉ trong vòng 40 giây sau tiếng còi khai cuộc.

Nguyên lý phía sau lại vô cùng đơn giản: giành địa thế, dồn ép đối thủ khi họ còn chưa kịp nhập cuộc bằng cường độ pressing cao, và nếu đối thủ phá bóng, bạn vẫn giành lại quyền kiểm soát.

Chưa rõ xu hướng này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng chắc chắn rằng trong phòng thay đồ của mọi CLB Ngoại hạng Anh lúc này, các HLV chiến thuật đang vẽ ra những nước cờ và phản đòn chẳng khác nào một ván cờ vua siêu phức tạp.