Các CLB La Liga tức giận với Real Madrid, yêu cầu án phạt

Tại cuộc họp sáng 7/2 giữa Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), La Liga và Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài (CTA), các CLB bày tỏ sự bất bình với thái độ của Real Madrid đối với công tác trọng tài. Dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không tham dự, họ vẫn trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận.

Theo Marca, các đội bóng, dẫn đầu bởi Sevilla và Atlético Madrid, không chỉ lên án cách Real Madrid gây áp lực lên trọng tài mà còn yêu cầu có hình thức xử phạt đối với đội chủ sân Santiago Bernabéu.

Sự phẫn nộ của các CLB xuất phát từ loạt động thái của Real Madrid, bao gồm những video chỉ trích trọng tài trên kênh Real Madrid TV và bức thư gửi đến RFEF và Hội đồng Thể thao Tây Ban Nha (CSD) sau thất bại 0-1 trước Espanyol ở La Liga hôm 3/2.

Hầu hết CLB tham dự đều đồng tình với việc cần có biện pháp trừng phạt đối với Real Madrid, cho rằng đây là hành vi tạo áp lực lên công tác điều hành trận đấu và làm ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu.

Trở lại với trận đấu trên, Carlos Romero, người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 85, gây tranh cãi khi có pha vào bóng từ phía sau với Kylian Mbappe ở phút 62. "Romero lẽ phải bị đuổi khỏi sân ở phút 62 vì pha vào bóng thô bạo với Mbappe", kênh truyền hình Real Madrid tường thuật sau trận.

Ngoài ra, Real Madrid cũng bị từ chối ít nhất 2 quả phạt đền từ hai tình huống gây tranh cãi trong trận. Điều này khiến ban lãnh đạo "Los Blancos" tức giận và yêu cầu ban tổ chức La Liga phải đánh giá lại năng lực của trọng tài chính Muñiz Ruiz lẫn người phụ trách phòng VAR, ông Iglesias Villanueva.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.