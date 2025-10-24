Các CLB Anh kiếm bộn tiền ở Champions League

Sau ba lượt trận đầu tiên của vòng league phase UEFA Champions League mùa giải 2025/26, các đại diện Premier League đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội trên đấu trường châu Âu.

Man City kiếm bộn tiền.

Nhờ thế, 5 đội bóng Anh đều kiếm về tổng tiền thưởng kiếm vượt mốc 63 triệu euro mỗi đội, tính đến thời điểm này của Champions League mùa giải 2025/26. Manchester City dẫn đầu với 69,2 triệu euro tiền thưởng, Liverpool (65,6 triệu), Arsenal (63,2 triệu), Chelsea (63,1 triệu), Tottenham Hotspur (53,4 triệu), Newcastle United (38,5 triệu) lần lượt xếp sau.

Với việc cả 5 đội bóng đều chơi tốt ở giai đoạn đã qua của Champions League, bóng đá Anh có thể lập kỷ lục tiền thưởng tại châu Âu mùa này. Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế "ông vua" của bóng đá Anh trong hệ thống phân phối tiền của UEFA.

Theo cơ chế mới của giải đấu – với quỹ thưởng tổng cộng lên đến 2,437 tỷ euro – các CLB nhận tiền dựa trên ba trụ cột chính: tiền tham dự (khoảng 18,6 triệu euro mỗi đội), tiền dựa trên kết quả trận đấu (2,1 triệu euro mỗi thắng, 700.000 euro mỗi hòa), và dựa trên hệ số UEFA và thị phần truyền hình (chiếm 35% quỹ thưởng khoảng 853 triệu euro).

Các đội Anh hưởng lợi lớn từ trụ cột này nhờ hệ số cao và thị trường truyền hình khổng lồ. Việc bốn đội EPL lọt top 10 bảng xếp hạng Champions League hiện tại không chỉ phản ánh phong độ thi đấu mà còn lợi thế hệ thống: Anh dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA quốc gia, đảm bảo các CLB nhận phần lớn từ quỹ truyền hình (khoảng 387 triệu euro cho top 5 giải đấu).

So với mùa trước, tiền thưởng tăng trung bình 20% nhờ định dạng mới với các nhà tài trợ và tiền bản quyền truyền hình tăng vọt.