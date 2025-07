Các chùa trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông cầu quốc thái dân an

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết với truyền thống Phật giáo yêu nước, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã cầu Quốc thái dân an, tụng kinh cầu an. Nghi lễ mang đến thông điệp cầu bình an, khơi dậy tình đoàn kết dân tộc trước khoảnh khắc lịch sử của cả nước khi chính chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.