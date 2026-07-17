Các 'cá mập' lớn nhất thế giới đã mở tài khoản chứng khoán ở Việt Nam

Dù vẫn ghi nhận xu hướng rút vốn ròng của nhà đầu tư nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán cho biết các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên mở tài khoản chứng khoán ở Việt Nam.

Các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là thông tin được ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (17/7).

Tại hội nghị, ông Hải cho biết sau nửa đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng tích cực về quy mô và thanh khoản.

Trong đó, vốn hóa thị trường chứng khoán trong nước đã đạt 10,6 triệu tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2025 và tương đương 82,3% GDP ước tính năm 2025. Thị trường trái phiếu đạt 2,8 triệu tỷ đồng , tăng 6,1%, tương đương 22,1% GDP.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 29.350 tỷ đồng /phiên, thị trường trái phiếu đạt bình quân khoảng 16.350 tỷ đồng /phiên.

Các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đã mở tài khoản ở Việt Nam

Về huy động vốn, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết tổng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu 6 tháng đầu năm đã tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kết quả tăng trưởng tích cực, đặc biệt là giá trị đăng ký chào bán ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế tăng mạnh.

Liên quan việc phát triển nhà đầu tư tổ chức cho thị trường trong nước, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết các quỹ đầu tư đang hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện quản lý tổng tài sản hơn 834.000 tỷ đồng , với tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đạt trên 93.000 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm này, thị trường đã ghi nhận thêm hàng loạt quỹ đầu tư mới được thành lập.

Đáng chú ý, ông Hải cho biết đã ghi nhận các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới mở tài khoản giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại hội nghị chiều 17/7. Ảnh: BTC.

“Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, trong 6 tháng đầu năm nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang rút vốn khá mạnh, tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận các tổ chức quản lý quỹ lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên mở tài khoản trên thị trường chúng ta”, ông Bùi Hoàng Hải thông tin.

Liên quan việc phát triển các thị trường mới, vị lãnh đạo cho biết Ủy ban Chứng khoán đã cùng Vụ Pháp chế, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phối hợp với các bộ, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trong Bộ Tài chính hoàn thành khuôn khổ pháp lý hạ tầng. Đến ngày 29/6, lần đầu tiên thị trường giao dịch tín chỉ carbon trong nước đã được đưa vào vận hành chính thức.

Sẽ sớm vận hành thị trường tài sản mã hóa

Đánh giá về thị trường vốn Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết thị trường đã bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất, đòi hỏi những cải cách sâu rộng, đồng bộ hơn để tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững trước các biến động kinh tế toàn cầu.

Trong đó, cơ quan quản lý chứng khoán xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới không chỉ là mở rộng quy mô thị trường, mà phải tập trung tạo ra sự bứt phá trong việc nâng cao tiêu chuẩn, hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đón đầu xu thế số hóa, để thúc đẩy thu hút vốn cho nền kinh tế.

Trong nửa cuối năm, Ủy ban Chứng khoán sẽ tích cực hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán để trình Quốc hội trong tháng 10, nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả Nghị định số 200 về chào bán và giao dịch trái phiếu riêng lẻ...

Cơ quan này cũng sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp theo chuẩn mực quốc tế, trọng tâm là đưa vào vận hành hệ thống cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), tiếp tục tháo gỡ các rào cản đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng công bố thông tin, chất lượng quản trị công ty. Tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên với các tổ chức quốc tế như MSCI, FTSE Russell và S&P để kịp thời xử lý các vướng mắc, quyết tâm nâng hạng để Việt Nam được MSCI đưa vào danh sách thị trường mới nổi trước năm 2030, cũng như được FTSE Russell nâng lên xếp hạng cao hơn trước năm 2030.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ chủ động xây dựng và vận hành các động lực tăng trưởng mới. Hiện cơ quan này đang tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý hồ sơ vận hành thị trường tài sản mã hóa; đồng thời tích cực hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để sớm ra mắt thị trường chứng khoán chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, nghiên cứu một số giải pháp tổ chức thị trường chứng khoán trong thời gian tới, như kéo dài phiên giao dịch, mở rộng biên độ giá…

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán sẽ xem xét cơ cấu lại nguồn cung hàng hóa và thúc đẩy nguồn cầu dài hạn. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế IPO gắn với niêm yết, rút ngắn thời gian chờ giao dịch sau phát hành, khuyến khích các tập đoàn tư nhân, các doanh nghiệp FDI lên sàn; tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các hành vi thao túng, giao dịch nội gián nhằm đảm bảo kỷ cương thị trường...