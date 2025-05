Cá voi dài 4 m, nặng gần 1 tấn dạt vào bờ biển Ninh Thuận

Chiều 31/5, người dân xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện nghi lễ để an táng xác cá voi vừa trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, một con cá voi (bà con ngư dân gọi là cá Ông) dài khoảng 4 m, nặng khoảng 1 tấn đã xuất hiện và trôi dạt vào khu vực chân cầu Ninh Chữ, thuộc địa bàn xã Tri Hải, huyện Ninh Hải.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã phối hợp đưa cá Ông ra lại phía cửa biển. Nhưng không lâu sau đó, cá tiếp tục trôi dạt vào bãi cát thuộc thôn Khánh Hội và đã chết tại đây. Người dân đã trục vớt đưa về lăng để tiến hành các nghi lễ an táng theo tập tục địa phương.

Đối với ngư dân vùng biển, cá voi được xem là vị thần chở che cho tàu thuyền khi gặp sóng to, gió lớn. Khi cá già yếu hoặc bị thương dạt vào bờ (lụy bờ), ngư dân sẽ tổ chức chôn cất và thờ phụng để thể hiện lòng kính ngưỡng.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.