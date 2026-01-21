Ca u bạch huyết vùng sinh dục ngoài hiếm gặp tại Việt Nam

Các bác sĩ khoa Da liễu - Bệnh viện Hữu Nghị vừa ghi nhận một ca lâm sàng hiếm gặp - u bạch huyết (lymphangioma) xuất hiện tại vùng sinh dục ngoài ở bệnh nhân nữ cao tuổi.

Vừa qua, Khoa Da liễu (Bệnh viện Hữu Nghị) vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 74 tuổi, nhập viện vì xuất hiện nhiều sẩn và mụn nước vùng âm hộ, rỉ dịch kéo dài và tái phát nhiều năm. Theo bệnh sử, các tổn thương bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 7 năm, chủ yếu ở môi lớn, màu trắng hồng, bề mặt bóng, đôi khi chảy dịch trong và chảy máu khi cọ xát.

Dù đã nhiều lần điều trị bằng thuốc bôi kháng sinh và kháng nấm, tình trạng không thuyên giảm. Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân không mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, tuy nhiên từng được phẫu thuật ung thư tử cung và xạ trị từ năm 2009 - yếu tố được cho là có liên quan đến rối loạn dẫn lưu bạch huyết tại chỗ.

Qua thăm khám lâm sàng, ThS.BS. Nguyễn Kiều Trang ghi nhận nhiều sẩn - mụn nước kích thước nhỏ (1-3 mm), màu trắng trong đến hồng nhạt, tập trung thành từng đám ở môi lớn hai bên, bề mặt dạng "trứng ếch", một số tổn thương có điểm xuất huyết. Bệnh nhân ít đau nhưng thường xuyên khó chịu do rỉ dịch và kích ứng tại chỗ.

Trường hợp u bạch huyết xuất hiện ở vùng sinh dục ngoài là rất hiếm.

Dựa trên đặc điểm lâm sàng và tiền sử bệnh, bệnh nhân được chẩn đoán xác định u bạch huyết (lymphangioma) vùng sinh dục ngoài. Đây là bệnh lý dị dạng mạch bạch huyết lành tính, thường gặp ở vùng nách, bẹn hoặc thân mình; trường hợp xuất hiện ở vùng sinh dục ngoài là rất hiếm.

Bác sĩ Trang cho biết bệnh lý này cần được phân biệt với nhiều bệnh lý khác như sùi mào gà, molluscum contagiosum, herpes sinh dục hay u mạch máu nông để tránh điều trị sai hướng. Hiện nay, các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng cho người bệnh, bao gồm đốt điện hoặc laser CO₂, tuy nhiên bệnh có nguy cơ tái phát, đòi hỏi theo dõi lâu dài.

Bác sĩ Trang khuyến cáo với những trường hợp tổn thương da vùng sinh dục kéo dài, tái phát nhiều lần và không đáp ứng điều trị thông thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác. Việc phát hiện đúng bệnh không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn giảm bớt lo lắng, mặc cảm tâm lý cho người bệnh.