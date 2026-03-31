Ca sĩ Việt đang hứng bão dislike là ai?

Là chủ nhân của MV "Đẹp mã" nhưng Hùng Huỳnh hoàn toàn bị lu mờ trước ca sĩ khách mời Hòa Minzy. Giọng hát của anh yếu ớt, nhạt nhòa.

MV Đẹp mã đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Hùng Huỳnh ở một hình ảnh, phong cách rất khác. Thay vì theo đuổi hình tượng trẻ trung với những màn vũ đạo đẹp mắt như khán giả đã thấy ở Anh trai “say hi”, lần này, Hùng Huỳnh thử thách bản thân với sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại.

Tuy nhiên, lựa chọn lần này của Hùng Huỳnh dường như là một sai lầm. Sản phẩm đã để lộ quá rõ nhược điểm của nam ca sĩ là giọng hát và đẩy anh vào tranh cãi, “bão dislike” ít thấy ở Vpop.

Hiện tượng Anh trai “say hi”

Hùng Huỳnh sinh năm 1999 và là một trong những gương mặt trẻ tạo được sự chú ý rõ rệt sau Anh trai “say hi” phát sóng năm 2024. Trước đó, Hùng Huỳnh cũng từng thử sức tại Asia Super Young. Trong những vòng đầu, anh giữ thứ hạng khá cao và được kỳ vọng có cơ hội đi xa. Tuy nhiên, tại chung kết, anh chưa thể lọt vào đội hình ra mắt chính thức, khép lại hành trình quốc tế trong tiếc nuối.

Ngoài trải nghiệm ngắn ngủi tại cuộc thi âm nhạc Trung Quốc, Hùng Huỳnh là gương mặt hoàn toàn mới của thị trường Vpop, thậm chí chưa phát hành bất cứ MV chính thức nào trước Anh trai “say hi”. Vì vậy, việc anh nhanh chóng tạo được độ nhận diện sau các live stage của Anh trai “say hi” được xem là bước bứt phá đáng chú ý.

Hùng Huỳnh có ngoại hình sáng, kỹ năng trình diễn, vũ đạo đẹp mắt. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ nhờ ngoại hình sáng, phong thái sân khấu tốt và khả năng bắt nhịp nhanh trong môi trường biểu diễn cạnh tranh. Sau live stage 2, Hùng Huỳnh thậm chí vươn lên hạng 6 trong bảng bình chọn cá nhân, đồng thời trở thành thí sinh được nhiều đội trưởng muốn lựa chọn về chung đội.

Điểm mạnh rõ nhất của anh nằm ở kỹ năng trình diễn và vũ đạo. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh nổi bật trong các tiết mục mang tính sân khấu, giải trí cao của Anh trai "say hi". Bị loại ngay trước chung kết nhưng rõ ràng chặng đường này đã mang tới cho anh nhiều lợi ích, quan trọng nhất là độ nhận diện và lượng fan tăng mạnh.

Kinh nghiệm từ chương trình cũng tạo cho nam ca sĩ nền tảng quan trọng, giúp anh tự tin hơn khi trở về hoạt động tại Việt Nam. Dẫu vậy, bên cạnh những lời khen về ngoại hình và khả năng biểu diễn, Hùng Huỳnh cũng nhận nhiều ý kiến cho rằng giọng hát vẫn là điểm cần cải thiện nếu muốn phát triển lâu dài như một nghệ sĩ solo.

Trước những tranh luận về giọng hát, Hùng Huỳnh từng chia sẻ: “Tôi luôn nhận thấy điều đó từ những lời góp ý từ mọi người xung quanh. Tôi coi đó là một đóng góp để bản thân chăm chỉ, cố gắng hơn. Đương nhiên, 9 người thì 10 ý nhưng có những ý kiến xuất hiện nhiều, mình sẽ lắng nghe, đúc kết và nhìn nhận lại bản thân. Với những đóng góp hợp lý, tôi sẽ sửa chữa bản thân”.

Liên tục vướng tranh cãi

Anh trai “say hi” tạo cho Hùng Huỳnh nền tảng lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Đáng tiếc, nam ca sĩ chưa tận dụng tốt thời cơ. Mỗi sản phẩm anh ra mắt sau chương trình đều vấp phải nhiều tranh cãi.

Chẳng thể nhắm mắt là sản phẩm solo đầu tiên của Hùng Huỳnh sau khi anh bước ra từ Anh trai “say hi”, phát hành tháng 12/2024. Ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng tạo tranh luận vì nhiều khán giả cho rằng một số chi tiết trong sản phẩm có nét tương đồng với Standing Next to You của Jungkook. MV của em út BTS được phát hành từ 2023.

Những điểm bị đem ra so sánh giữa 2 sản phẩm gồm trang phục áo thun trắng khoét cổ, cảnh mở đầu, các góc quay cận từ thấp lên, cách dàn dựng vũ đạo và những phân đoạn tương tác tình cảm của Hùng Huỳnh với diễn viên nữ trong MV.

Hùng Huỳnh bị lu mờ trong MV của chính mình. Ảnh: FBNV.

Sau đó, Hùng Huỳnh tiếp tục đăng tải hình ảnh đeo đôi cánh đen trên fanpage, nhưng chi tiết này cũng bị cho là gợi nhớ tới Jungkook. Tranh cãi còn lan sang nền tảng X. Thời điểm đó, cụm từ “Stop copying BTS” trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều trong cộng đồng người hâm mộ BTS.

Trước phản ứng mạnh từ khán giả, Hùng Huỳnh lên tiếng xin lỗi. Nam ca sĩ cho biết anh tiếc nuối vì để những thông tin liên quan MV gây ảnh hưởng đến mọi người. Anh trai này mong tiếp tục nhận được những lời góp ý để hoàn thiện hơn trong các sản phẩm sau. Sau lời xin lỗi, MV Chẳng thể nhắm mắt được khóa tạm thời.

Tuy nhiên, gần một tháng sau đó, phía Hùng Huỳnh công bố văn bản từ đại diện pháp lý. Cụ thể, theo nội dung văn bản, sản phẩm đã được giám định bởi Trung tâm Giám định thuộc Cục Bản quyền tác giả.

Theo kết luận chuyên môn số 01/2025/KLGĐ-TTGĐ, hội đồng giám định xác định Chẳng thể nhắm mắt không vi phạm quyền tác giả hay quyền liên quan với Standing Next to You. Văn bản cũng nêu rõ sản phẩm không vi phạm các quyền về đặt tên, đứng tên, sao chép, công bố, làm tác phẩm phái sinh hoặc bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm theo quy định của luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Gần đây, anh tiếp tục phát hành MV Đẹp mã mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với sản phẩm trước đó. Đáng tiếc, sự đón nhận của công chúng dành cho sản phẩm cũng không mấy tích cực. Thậm chí, tính tới 30/3, MV có hơn 20.000 lượt thích nhưng lượt dislike (không thích) cũng lên tới 9.700 lượt.

Đẹp mã với màu sắc dân gian đương đại thực chất là lựa chọn mạo hiểm, là “chiếc áo quá rộng” với những gì Hùng Huỳnh đang có. Một chất giọng thuần pop, mờ nhạt, yếu ớt như Hùng Huỳnh hoàn toàn lạc lõng trong tổng thể sản phẩm dù anh là nhân vật chính, là chủ nhân ca khúc.

Nam ca sĩ hoàn toàn bị lu mờ trước phần thể hiện tròn trịa, nhiều kinh nghiệm trong thể loại dân gian đương đại như Hòa Minzy dù nữ ca sĩ này chỉ là khách mời và đoạn hát khá ít.

Hùng Huỳnh đã có bước đi táo bạo, dám thử nghiệm điều mới mẻ nhưng chưa phù hợp với anh ở thời điểm này. Theo nhiều khán giả, điều nam ca sĩ cần làm lúc này có lẽ là trau dồi giọng hát và kỹ năng thanh nhạc thay vì mạo hiểm, tìm màu sắc mới.