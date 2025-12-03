Ca sĩ nổi tiếng có nguy cơ tử vong sớm cao

Sự nổi tiếng - đặc biệt ở vị trí ca sĩ chính - có thể đẩy nguy cơ tử vong sớm lên cao, và chính hào quang danh vọng mới là yếu tố quyết định, chứ không phải lối sống hay đặc thù nghề nghiệp.

Theo Guardian, một nghiên cứu mới tại Đại học Witten/Herdecke (Đức) phân tích các ca sĩ tại châu Âu và Mỹ, cho thấy những người vụt sáng thành sao qua đời trung bình sớm hơn gần 5 năm so với các ca sĩ kém nổi tiếng hơn.

Ca sĩ solo đối mặt nguy cơ cao hơn so với ca sĩ chính trong ban nhạc, vì phải gánh áp lực lớn hơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần trước những thăng trầm của đời nghệ sĩ.

“Điều này đáng lo ngại vì cho thấy các nghệ sĩ nổi tiếng thực sự đối mặt nguy cơ tử vong sớm”, giáo sư Michael Dufner, tác giả chính của nghiên cứu đăng trên Journal of Epidemiology & Community Health, cho biết. Ông nói thêm rằng tuổi thọ trung bình của nhóm này ngắn hơn khoảng 4,6 năm.

Nhiều thập kỷ qua, hàng loạt ngôi sao như Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince hay George Michael qua đời khi còn rất trẻ. Cái chết của họ luôn được truyền thông đưa tin dày đặc và thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Để kiểm chứng giả thiết liệu sự nổi tiếng có tăng rủi ro tử vong, nhóm nghiên cứu chọn 324 ca sĩ nổi tiếng (solo hoặc hát chính) và so sánh với những nghệ sĩ ít nổi tiếng hơn nhưng cùng tuổi, giới tính, quốc tịch và thể loại nhạc. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là ca sĩ rock nam da trắng tại Mỹ, hoạt động trong giai đoạn 1950-1990.

Kết quả cho thấy ca sĩ nổi tiếng thường sống đến 75 tuổi, trong khi nhóm kém nổi tiếng sống trung bình đến 79 tuổi. Thành viên ban nhạc có nguy cơ tử vong thấp hơn 26% so với ca sĩ solo, nhưng nhìn chung, ca sĩ nổi tiếng có khả năng tử vong cao hơn 33%.

Đáng chú ý, mức độ rủi ro chỉ tăng sau khi ca sĩ trở nên nổi tiếng, củng cố giả thuyết rằng chính sự nổi tiếng góp phần dẫn đến tử vong sớm.

Vì sao nguy hiểm?

Theo Dufner, nhiều yếu tố có thể tác động, như sự xoi mói không ngừng từ công chúng, mất quyền riêng tư, áp lực biểu diễn liên tục, cùng môi trường dễ tiếp cận với rượu và ma túy. Ngoài ra, những người có tính cách nhạy cảm hoặc từng trải qua sang chấn thời nhỏ có thể chủ động tìm đến sự nổi tiếng, khiến họ dễ tổn thương hơn.

Ông khuyến cáo nghệ sĩ ngày nay nên nhận thức rõ mặt trái của việc lưu diễn - sự cô lập, thiếu kết nối với gia đình - và nên “thường xuyên lùi lại một bước”, gặp gỡ người thân, bạn cũ và đánh giá lại lối sống.

Tiến sĩ Sally Anne Gross, Đại học Westminster, tác giả cuốn Can Music Make You Sick?, nhận định rằng ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay cạnh tranh khốc liệt hơn do mạng xã hội, và “sự nổi tiếng có xu hướng cô lập nghệ sĩ”.

“Fame, có vẻ như, là một dạng độc tố”, bà nói, đồng thời cho biết nhiều người trong ngành đang nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, nhưng bản chất của sự nổi tiếng khiến mọi giải pháp trở nên khó khăn.

“Bạn không thể đơn giản đi cai nghiện để ‘từ bỏ sự nổi tiếng’. Nó không phải là thứ nghệ sĩ có thể kiểm soát được”, bà nói thêm.