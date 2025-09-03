Ca sĩ Nhật Bản khoe dáng đồng hồ cát

Trên trang cá nhân có hơn 15 triệu lượt theo dõi, MOMO vừa chia sẻ loạt ảnh gợi cảm. Trong hình, nữ ca sĩ diện nội y họa tiết da báo kết hợp lớp vải mỏng nhẹ và quần short. Cơ bụng săn chắc, vóc dáng đồng hồ cát và phong thái tự tin của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý cùng những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Loạt ảnh lập tức nhận chú ý với hơn 800.000 lượt thích sau khoảng một ngày đăng tải. Cao 1,63 m, MOMO sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc, tỷ lệ đẹp. Thay vì theo đuổi kiểu cơ thể mảnh mai, MOMO lại gây chú ý với vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ, mạnh mẽ.

Từ nhiều năm trước, MOMO đã chăm chỉ luyện tập động tác plank xoắn và gập bụng. Theo MOMO, cô thường thực hiện 50 lần động tác plank. Việc này được lặp lại 3 lần một ngày. MOMO khẳng định bài tập này không chỉ rèn luyện cơ bụng mà còn tăng cường sức mạnh cho vai. MOMO cũng tập tạ để có vòng một săn chắc.

Cô còn giữ được vóc dáng khỏe khoắn thông qua các buổi tập nhảy. Hầu hết nhóm nhạc Kpop đều tập luyện 9 đến 10 tiếng mỗi ngày khi có hoạt động quảng bá hoặc comeback với sản phẩm mới. Họ tập 5 ngày một tuần. Nhảy múa là cách đốt cháy calo nhanh chóng và dễ dàng, giúp MOMO duy trì vóc dáng đẹp.

Từ nhỏ, nữ thần tượng đã theo học nhảy tại Step Out Dance Studio ở Nhật Bản. Cô từng biểu diễn với vai trò vũ công trong MV Ma People của Lexy năm 2008 và xuất hiện trên Superstar K năm 2011.

Trong khi đó, TWICE gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago nổi tiếng thế giới. Sự kiện được tổ chức ngày 2/8 (giờ địa phương) tại Grant Park ở Chicago, Illinois. MOMO và các thành viên trình diễn nhiệt huyết, làm chủ sân khấu. Sự xuất hiện của nhóm trong lễ hội âm nhạc được khán giả đánh giá cao.

MOMO đến từ Nhật Bản, nổi tiếng vào năm 2015 khi ra mắt cùng nhóm nhạc TWICE. Trong nhóm, MOMO đảm nhận vai trò nhảy chính. Họ nổi tiếng với các ca khúc như Cheer Up, Signal, What Is Love… Sau khi chuyển từ phong cách đáng yêu, trẻ trung sang trưởng thành, quyến rũ, TWICE không còn giữ được sức nóng như xưa. Cách đây một tháng, nhóm phát hành MV This Is For.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.