Ca sĩ Hoàng Tiểu Mai qua đời ở tuổi 34

Hoàng Tiểu Mai (nghệ danh Sandy) qua đời do mắc căn bệnh hiếm gặp u lympho tế bào NK/T. Nữ ca sĩ đã chiến đấu bằng tinh thần lạc quan suốt thời gian qua.

Ngày 15/10, tờ China Times đưa tin ca sĩ Hoàng Tiểu Mai (nghệ danh Sandy) qua đời ở tuổi 34 tuổi. Nữ ca sĩ gần đây nhập viện do sức khỏe yếu. Sau đó, bác sĩ kết luận cô mắc căn bệnh hiếm gặp u lympho tế bào NK/T. Quá trình điều trị gian nan nhưng Hoàng Tiểu Mai luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan với cuộc sống. Nữ ca sĩ dũng cảm chiến đấu với bệnh tật và không bao giờ than mệt mỏi.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ thông tin về sự ra đi của Sandy yêu dấu. Cô ấy vừa nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào NK/T. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức to lớn trong quá trình điều trị, Sandy vẫn vượt qua từng ngày với lòng dũng cảm và sức chịu đựng phi thường. Cô ấy đã chiến đấu kiên cường nhưng cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên vượt lên trên bệnh tật”, là nội dung bài đăng trên trang chính thức của Sandy.

Ca sĩ Hoàng Tiểu Mai qua đời sau khi mắc bệnh hiếm gặp. Ảnh: @sandy.hxm.

Người thân của cô chia sẻ thêm: “Chúng tôi tin những sáng tác và bài hát của cô ấy sẽ tiếp tục mang đến sự an ủi, nguồn cảm hứng cho những người yêu mến cô ấy. Tinh thần của album Appreciation sẽ sống mãi, nhắc nhở chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trong trái tim mình đến gia đình và bạn bè xung quanh. Mong rằng sự chân thành, âm nhạc, di sản của Sandy sẽ mãi tỏa sáng trong ký ức và trái tim chúng ta”.

Với vẻ ngoài tươi tắn, thanh tú và trình độ học vấn cao, Hoàng Tiểu Mai trở nên nổi tiếng cách đây 7 năm khi phát hành bộ phim ngắn song ngữ Trung-Nhật mang tên Hẹn gặp lại ở Đài Loan, theo China Times.

Hoàng Tiểu Mai thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Năm 2018, cô sáng tác bài hát Hẹn gặp lại ở Đài Loan bằng tiếng Nhật, thu hút hàng triệu lượt xem. Cô cũng sản xuất các ca khúc quảng cáo với video âm nhạc Sea and Light, bài hát chủ đề cho Lễ hội đèn lồng Đài Loan. Nữ ca sĩ đã giành được giải thưởng trong nhiều liên hoan nghệ thuật.