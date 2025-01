Ca sĩ Hàn Quốc rời nhóm sau khi bị tố làm trai bao

Tháng 6/2024, Hwon bị tố làm việc trong quán bar chuyên phục vụ phụ nữ giàu có. Sau nửa năm dừng hoạt động, nam ca sĩ rời nhóm The KingDom.

Ngày 18/1, GF Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc The KingDom thông báo thành viên Hwon rời nhóm với lý do cá nhân.

“Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả người hâm mộ yêu thích The KingDom. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Hwon, thành viên của The KingDom, sẽ kết thúc hoạt động ở nhóm nhạc với lý do cá nhân. Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa ra tin tức đột ngột này. Chúng tôi mong muốn các bạn ủng hộ Hwon và The KingDom trong tương lai”, công ty thông báo. The KingDom tiếp tục hoạt động với 6 thành viên Dann, Arthur, Mujin, Louis, Ivan và Jahan.

Hwon rời nhóm The KingDom. Ảnh: GF Entertainment.

Công ty quản lý không thông báo rõ lý do nhưng nhiều khán giả cho rằng Hwon bị buộc rời nhóm vì bê bối đời tư. Hwon sinh năm 2002, được thêm vào The KingDom vào năm 2022 sau khi thành viên Chiwoo rời đi. Năm 2024, Hwon bị cáo buộc bỏ rơi một cô gái sau khi quan hệ với cô. Đáng nói, nam thần tượng bị tố làm việc tại host bar, nơi chuyên phục vụ những người phụ nữ giàu có. Sau khi bị tố làm trai bao, Hwon tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài.

The KingDom ra mắt năm 2021 trực thuộc GF Entertainment. Tới 25/5/2022, công ty thông báo Chiwoo rời nhóm vì vấn đề cá nhân. Sau đó, Hwon được thêm vào để thay thế vị trí của Chiwoo. Hoạt động đã lâu nhưng The KingDom vẫn khá mờ nhạt trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.