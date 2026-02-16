Ca sĩ Hàn Quốc hớ hênh trên sân khấu

Khi trình diễn trong concert mới đây, ca sĩ Hàn Quốc Chae Ryeong gặp sự cố trang phục. Thành viên nhóm ITZY phải rời sân khấu ít phút để chỉnh lại váy áo.

Sự cố trang phục của Chae Ryeong - thành viên nhóm ITZY - đang gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Sự việc xảy ra trong đêm concert mới đây của ITZY tại Seoul, Hàn Quốc. Đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 3 mang tên Tunnel Vision của nhóm nhạc đến từ JYP Entertainment.

Khi trình diễn ca khúc Kiss & Tell, nữ thần tượng diện trang phục biểu diễn gồm quần short đen và áo dáng bikini kết hợp dây đai ôm sát. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, Chae Ryeong gặp sự cố và phải liên tục chỉnh lại phần áo. Lớp trong của trang phục sau đó bị bung, dây áo tuột khỏi vai khiến cô rơi vào tình huống hớ hênh ngoài ý muốn.

Chae Ryeong gặp sự cố trang phục. Ảnh: Fansite.

Dù tỏ ra bối rối, nữ ca sĩ vẫn cố gắng xử lý khéo léo để không làm gián đoạn tiết mục. Cuối cùng, cô buộc phải rời sân khấu trong thời gian ngắn để chỉnh lại trang phục trước khi quay lại biểu diễn cùng các thành viên.

Đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thái độ chuyên nghiệp của Chae Ryeong. Họ đồng thời chỉ trích cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của stylist. Một số ý kiến cho rằng bộ đồ khiến nữ thần tượng mất tập trung và ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn.

Khán giả bình luận: “Bạn có thể thấy rõ cô ấy tức giận với stylist đến mức nào” hay “Nếu trang phục khiến nghệ sĩ không thể biểu diễn một cách trọn vẹn, trang phục đó chắc là một lựa chọn sai lầm”.

Chae Ryeong sinh năm 2001 là thành viên của nhóm nhạc ITZY trực thuộc JYP Entertainment. Trong nhóm, nữ ca sĩ nổi bật nhờ tài năng vũ đạo ấn tượng.