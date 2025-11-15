Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ 18 tuổi bị đuổi khỏi nhóm vì lộ ảnh hẹn hò lúc đêm khuya

Công ty quản lý của nhóm nhạc Dress Code thông báo loại Asahina Madoka và Miyazono Rena khỏi nhóm. Một trong 2 nữ ca sĩ vừa lộ ảnh hẹn hò lúc đêm khuya.

Ngày 15/11, tờ Nikkan Sports đưa tin, công ty quản lý của nhóm nhạc Dress Code thông báo loại Asahina Madoka và Miyazono Rena khỏi nhóm vì vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.

Ngày 12/11, công ty thông báo: "Do thành viên Madoka Asahina đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng nên cô ấy sẽ rời nhóm kể từ hôm nay. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ và những người liên quan vì thông báo đột ngột này. Nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 5 thành viên và không có thay đổi nào về lịch trình".

Miyazono Rena bị loại khỏi nhóm sau khi lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: Nikkan Sports.

Công ty tiếp tục: "Tất cả thành viên và nhân viên sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp lại sự ủng hộ của các bạn. Vì vậy chúng tôi rất cảm kích trước sự động viên từ các bạn".

Hai ngày sau đó, công ty tiếp tục thông báo Miyazono Rena rời đi cũng với lý do "vi phạm hợp đồng nghiêm trọng". Công ty không thông báo rõ nhưng lý do Rena bị loại được cho là hẹn hò.

Một ngày trước đó, hình ảnh nữ thần tượng này hẹn hò vào đêm khuya với một chàng trai được đăng tải rồi lan truyền trên mạng xã hội. Trong hình ảnh, cô gái đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Nhưng qua vóc dáng, nhiều khán giả vẫn khẳng định Rena là cô gái trong hình.

Miyazono Rena sinh năm 2007, trong khi Asahina Madoka sinh năm 1993. Họ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ thần tượng Nhật Bản Dress Code. Nhóm được thành lập vào 21/9/2024 và có sân khấu đầu tiên vào 26/11/2024.

