Cà phê Việt Nam đón tin vui

7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam thu về hơn 5 tỷ USD và trong những tháng còn lại của năm, ngành hàng này dự kiến tiếp tục đạt các kết quả tích cực.

Số liệu mới nhất từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 7 đạt gần 148.000 tấn, trị giá 642,5 triệu USD , tăng 17% về lượng và tăng 10% về trị giá so với tháng liền trước. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu mặt hàng này tăng 44% về lượng và tăng 15% về trị giá.

Xuất khẩu cà phê cả năm dự kiến tăng mạnh

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn, thu về hơn 5,4 tỷ USD , tăng 10% về lượng, nhưng lại giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Dù vậy, Cục Hải quan dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục diễn biến tích cực, với khối lượng cả năm tăng khoảng 8-10% nhờ nguồn cung cải thiện và nhu cầu tại các thị trường lớn ổn định. Tuy nhiên, giá cà phê thế giới có thể chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu tăng, trong khi các sản phẩm đạt chuẩn EUDR và chế biến sâu sẽ là động lực hỗ trợ trị giá xuất khẩu cà phê.

Xét về cơ cấu thị trường, trong tháng 7, lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các thị trường truyền thống đều tăng so với tháng 6 và so với cả cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng, EU và Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, trong khi một số thị trường khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê sang thị trường EU chiếm 40,6% tổng trị giá xuất khẩu trong 7 tháng, đạt hơn 518.000 tấn, trị giá 2,21 tỷ USD , tăng 16% về lượng nhưng giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng xuất khẩu sang một số nước như: Đức, Italy, Tây Ban Nha... tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng cao.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ tăng mạnh 36% về lượng và tăng 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84.900 tấn, trị giá 364,4 triệu USD .

Đặc biệt, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh 49% về lượng và tăng 73% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, đạt 44.000 tấn, trị giá 251,4 triệu USD . Đà tăng này cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê ngày càng mở rộng tại Trung Quốc, qua đó tạo thêm dư địa để Việt Nam đa dạng hóa thị trường.

Giá cà phê nội địa có xu hướng tăng

Báo cáo cũng chỉ ra riêng tháng 7, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 4.345 USD /tấn, giảm đến 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng năm 2026, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.552 USD / tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Sang đến những ngày giữa tháng 8, giá cà phê nội địa tăng do nguồn cung trong nước dần thu hẹp vào cuối niên vụ, trong khi doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thu mua. Bên cạnh đó, lo ngại El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng cà phê Robusta tại Việt Nam và Indonesia đã hỗ trợ giá cà phê thế giới, qua đó tác động tích cực đến giá trong nước.

Theo cập nhật vào ngày 27/8, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai tăng 1.000-1.100 đồng/kg so với ngày 1/8, dao động từ 97.100 đồng/kg (tùy từng khu vực).

Trên các sàn giao dịch thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều với giá Robusta tăng, trong khi Arabica lại giảm vào giữa tháng 8.

Giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi những lo ngại về triển vọng nguồn cung tại Việt Nam và Indonesia do thời tiết bất lợi. Các dự báo mới cho thấy khả năng hình thành El Nino mạnh trong niên vụ 2026-2027 có thể ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng vụ tới tại Việt Nam và Indonesia. Yếu tố này đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

Trên sàn giao dịch London, tính đến trưa 27/8, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9 tăng 2,3% so với phiên trước, lên 3.755 USD /tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11 tăng 2,6%, lên 3.739 USD /tấn.

Giá cà phê Arabica chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, giá cà phê Arabica chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil, nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới. Các dự báo cho thấy sản lượng cà phê tại quốc gia này niên vụ 2026-2027 dự kiến tăng mạnh, trong khi vụ thu hoạch hiện đã bước vào giai đoạn cuối, khiến lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường gia tăng.

Đáng chú ý, lượng cà phê nhân xuất khẩu bình quân của Brazil trong tuần thứ 2 của tháng 8 tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, qua đó gây áp lực lên giá cà phê Arabica. Tuy nhiên, đà giảm đang có dấu hiệu thu hẹp khi tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, trong khi tiến độ thu hoạch cà phê Arabica tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch New York tăng 5,3% so với phiên trước, lên 363,4 US cent/lb, trong khi giá giao tháng 12 tăng 4,58% lên 332,45 US cent/lb.