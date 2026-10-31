Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Sách hay Ebook

Cà phê giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

  • Thứ bảy, 31/10/2026 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cà phê không chỉ có tác dụng giảm căng thẳng, giúp con người tỉnh táo, nó là một thức uống tốt cho tim mạch. Người thường xuyên uống cà phê, giảm nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 78%.

Cà phê ảnh 1

Uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh minh họa: H.T.

Caffeine tác động lên não bộ chủ yếu bằng cách gắn với các thụ thể adenosine để ngăn chặn sự tiếp xúc của adenosine. Bởi vì khi kết nối với các thụ thể, adenosine sẽ gây ức chế cho hệ thần kinh trung ương, khiến chúng ta mệt mỏi và uể oải, và tôi gọi đó là công tắc bật cơn buồn ngủ.

Chúng ta thường cảm thấy hưng phấn sau khi uống một tách cà phê chứa caffeine, do caffeine đã ngăn chặn adenosine liên kết với thụ thể và thực hiện ngắt chiếc công tắc kia thành công.

Tiếp theo, caffeine cũng kích thích sản sinh một số chất dẫn truyền thần kinh, bao gồm dopamine và glutamate. Dopamine là một hóa chất "tự thưởng" [1] trong não bộ và là mục tiêu nhắm đến của rất nhiều loại thuốc chữa bệnh tâm thần và thuốc kích thích.

Ngoài ra, caffine có thể thúc đẩy năng suất sản xuất adrenaline, tiếp thêm sinh lực và khả năng chú ý (nhưng cũng có thể gây cảm giác bồn chồn, lo âu nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều và quá nhanh, hoặc chuyển hóa caffeine chậm).

Bệnh tim luôn giữ vị trí "sát thủ" số một tại Mỹ và phần lớn các nước phương Tây, vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi khả năng giảm thiểu các yếu tố rủi ro đối với căn bệnh này gần như là lợi ích được phổ biến rộng rãi nhất của cà phê. Nghiên cứu bước ngoặt được đăng tải bởi tạp chí Y khoa NEJM năm 2012 cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim của những “con nghiện” cà phê thấp hơn những người không uống đến 78%.

Phenol ắt hẳn đã đóng vai trò lá chắn trong trường hợp này, các tác giả viết. Lượng cà phê tiêu thụ càng tăng thì mức độ bảo vệ cũng tăng theo, nhưng rất ít người uống được nhiều cà phê như vậy. Thế nên, một giải pháp phi thường đang chờ đón bạn trong thông điệp mang tính đột phá của quyển sách này là: Bạn hoàn toàn có thể dung nạp nhiều phenol hơn gấp bội chỉ với một tách cà phê.

Tôi chỉ cho bạn cách để tối đa hóa những lợi ích về sức khỏe của cà phê mà không bị quá tải caffeine. Đến đây, bạn cũng đã đọc qua công dụng của phenol trong việc làm giảm tình trạng viêm, thủ phạm gây ra đến 50% nguy cơ mắc bệnh tim.

[1] Nhiều người còn gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.

Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Cà phê Tim mạch Nghiên cứu Rủi ro Caffeine Phenol

    Đọc tiếp

    Tác dụng lợi tiểu của cà phê

    Tác dụng lợi tiểu của cà phê

    0

    Ngoài khả năng giúp cơ thể tăng sự tỉnh táo, cà phê còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Vì vậy, khi uống cà phê, bạn nên uống đủ nước, đặc biệt khi luyện tập hoặc làm việc ngoài trời.

    Ai là người đầu tiên đến Bắc cực?

    Ai là người đầu tiên đến Bắc cực?

    0

    Chuyến thám hiểm đầu tiên được ghi nhận vào năm 330 trước Công nguyên bởi một nhà hàng hải người Hy Lạp tên là Pytheas của thành Massilia.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm sách Em Trang Trí chuyên bán các đầu sách ngoại văn chọn lọc, tập trung vào thể loại nghệ thuật, hư cấu, đồng thời có thêm dịch vụ tìm kiếm ấn phẩm hiếm cho khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Bước đột phá đầu tiên báo hiệu tiềm năng biến đổi triệt để của học sâu chính là việc AI chinh phục được trò chơi cờ vây.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý