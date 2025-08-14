Ca nương Kiều Anh và chồng kỷ niệm 12 năm yêu nhau

Kiều Anh tâm sự trong 12 năm yêu nhau, cô đã tôn trọng và gắn bó hết lòng với ông xã Văn Quỳnh.

Mới đây, Kiều Anh chia sẻ hình ảnh tình tứ với ông xã để kỷ niệm 12 năm bên nhau. Theo nữ ca sĩ, vợ chồng cô hào hứng đón chờ một chương mới của cuộc đời để yêu thương, tôn trọng và gắn bó với nhau.

“Khó có khái niệm một tình yêu hoàn hảo, vì không có thước đo nào giống nhau. Nhưng vẫn có cách hoàn hảo hóa tình yêu mình đang có, theo kim chỉ nam mà mỗi người tự đúc kết qua từng ngày, tháng, năm. Nhìn lại cả chặng hành trình, thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng... thế là đủ hạnh phúc rồi”, Kiều Anh chia sẻ.

Hình ảnh kỷ niệm 12 năm bên nhau của Kiều Anh. Ảnh: FBNV.

Kiều Anh và ông xã đã bên nhau 12 năm. Họ quen biết 2 năm rồi kết hôn vào 2015. Họ có 2 con chung là Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (2020).

Vừa qua, Kiều Anh tham gia Chị đẹp đạp gió sau khoảng 10 năm im ắng. Cô được ông xã tạo điều kiện, chăm sóc trong suốt quá trình ghi hình. Thời điểm Kiều Anh bị thương, ông xã cũng bay từ Hà Nội và TP.HCM để thăm vợ.

“Tôi rất hay đưa cho chồng xem trước các video tổng duyệt và tập luyện, vì anh ấy cũng chính là một khán giả. Tuy nhiên, khổ nỗi là tôi làm gì chồng cũng chỉ khen. Lắm lúc cần ai đó đưa ra ý kiến khách quan, góp ý đa chiều cho tiết mục, tôi phải tìm một khán giả khác cho công tâm. Có hôm tôi gửi một video biểu diễn 5 phút, chồng ngồi xem đi xem lại 2 tiếng đồng hồ. Chưa kể anh còn gửi cho bạn bè, hai bên nội ngoại và bắt khen cùng nữa”, Kiều Anh chia sẻ về ông xã trong thời điểm cô tham gia Chị đẹp đạp gió.