Cà Mau phân công nhiệm vụ của các Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định, phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi mặt công việc của UBND tỉnh; ông Ngời trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch; thanh và kiểm tra; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, cải cách hành chính…

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phụ trách các đề án, dự án trọng điểm như Cảng hàng không Cà Mau, đường cao tốc đến Đất Mũi, đường dẫn và cảng Hòn Khoai, đường ven biển...

Ca Mau anh 1

Ông Lữ Quang Ngời phụ trách chung UBND tỉnh Cà Mau và một số lĩnh vực quy hoạch, thanh, kiểm tra, cải cách hành chính...

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tập thể, kinh tế hộ, làng nghề; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng cháy và chữa cháy; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trực tiếp chỉ đạo quản lý doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ công tác với UBMTTQ Việt Nam. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch và thi đua, khen thưởng; phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý nhà nước về công tác thanh niên và chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực phụ trách...

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Cà Mau Lữ Quang Ngời Chủ tịch UBND tỉnh đầu tư công

