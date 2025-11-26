Chi tiết nhiệm vụ theo dõi, phụ trách của nhân sự Thành ủy TP.HCM

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Thành ủy TP.HCM và các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng bộ phường An Khánh.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ Đại học quốc gia TP.HCM, Đảng bộ phường Hiệp Bình, Đảng bộ xã Dầu Tiếng, Đảng bộ xã Bình Châu.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, theo dõi, phụ trách các Đảng bộ: UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, Đặc khu Côn Đảo, phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Dĩ An.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Tam Bình, Bình Quới, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Hải, Linh Xuân và Đảng bộ các xã: Long Sơn, Nhà Bè.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Chợ Lớn, Hòa Hưng, Phước Thắng, Tân Phước, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp và Đảng bộ các xã: Tân Vĩnh Lộc, Hồ Tràm.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Thủ Đức, Bình Trưng và Đảng bộ các xã: Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đảng bộ các xã: Bình Chánh, Phú Giáo, Phước Hòa, Long Điền, Long Hải; Đảng bộ các phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì.

Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM và Đảng bộ các phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, An Nhơn Tây; Đảng bộ các xã: Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Tân Sơn, Chánh Hiệp.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy; Đảng bộ các phường: Bình Thạnh, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, An Long, Phước Thành, Hưng Long; Đảng bộ các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Phước Long, Long Trường, Long Bình; Đảng bộ các xã: Hiệp Phước, Nghĩa Thành, Tân Nhựt.

Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái; Đảng bộ các xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa.

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Dương, Vĩnh Tân.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Phú, Bình Tiên, Bình Tây, Phú Lâm; Đảng bộ các xã: Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Bình Giã, Kim Long, Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: An Đông, Chợ Quán, Hạnh Thông, An Nhơn, Tăng Nhơn Phú, Bình Lợi Trung, Phú Lợi.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội; Đảng bộ các xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Phước Hải, Bình Hưng.

Ông Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Lái Thiêu và Đảng bộ xã Đất Đỏ.

Ông Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Long Phước.

Ông Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Ông Lãnh.

Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các xã: Châu Đức, Ngãi Giao và Đảng bộ phường Tân Định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Tây Nam, Thới Hòa.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: An Hội Tây, An Hội Đông; Đảng bộ các xã: Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bà Rịa, Tam Long, Long Hương.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Phú Mỹ, Tân Thành và Đảng bộ xã Châu Pha.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, giúp Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.