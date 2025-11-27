Nhân sự mới 3 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định số 2592, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Văn Bảo 56 tuổi, quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tại Quyết định số 2595, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Ngại sinh ngày 20/8/1971, quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật. Ông Phạm Thành Ngại từng là Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Cà Mau; Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau…

Đối với tỉnh Vĩnh Long, tại Quyết định số 2598, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Trí Quang, sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Kỹ sư kỹ thuật công trình, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Trần Trí Quang từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Đồng Tháp như: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Sa Đéc (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.