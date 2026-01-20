Cà Mau đang tuyển chọn các tổ chức, cá nhân và đơn vị cho nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 2, trong đó có đề tài bảo tồn nguồn gen cua biển, kinh phí dự kiến 9 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen quý báu của cua biển địa phương, đồng thời duy trì đa dạng sinh học và nâng cao giá trị kinh tế cho ngành thủy sản.

Các đơn vị khi được lựa chọn tham gia, sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trong phòng, trị bệnh và quy trình nuôi dưỡng cua tối ưu. Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chọn lọc, lai tạo ra những giống cua mới có tốc độ tăng trưởng nhanh và kích thước cá thể lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ lâu, cua biển Cà Mau, đặc biệt là thương hiệu cua Năm Căn, đã trở thành đặc sản nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Việc đầu tư nghiên cứu bài bản về nguồn gen được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho đặc sản chủ lực này.

Toàn tỉnh đang có khoảng 380.000 ha diện tích nuôi cua, chủ yếu dưới hình thức xen canh với tôm; sản lượng bình quân đạt khoảng 40.000 tấn mỗi năm. Nghề nuôi cua ở Cà Mau đang là nguồn sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân vùng ven biển.

Bên cạnh đề tài về cua biển, Sở Khoa học - Công nghệ Cà Mau cũng mở rộng tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học khác, bao gồm: ứng dụng công nghệ RNA để ngăn ngừa virus đốm trắng lây truyền trên tôm sú; xây dựng mô hình liên kết chuỗi nuôi cá rô phi xuất khẩu; nhân rộng mô hình nuôi, chế biến hàu sữa.

Những đề tài nêu trên hướng đến ứng dựng khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng cho thế mạnh nuôi trồng thủy sản và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương.