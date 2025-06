Ca lạ của phim truyền hình Hàn Quốc

"Head Over Heels" là màu sắc đối lập trong bức tranh phim truyền hình Hàn Quốc gần đây. Tác phẩm hấp dẫn khán giả khi pha trộn nhiều chất liệu khác nhau.

Nhiều tuần chìm trong bầu không khí nặng nề, lạnh lẽo với Mercy For None, Nine Puzzles, Hunter With A Scalpel, xứ sở kim chi đổi khẩu vị cho khán giả bằng Head Over Heels (tựa Việt: Ngưu lang chức nữ). Sở hữu dàn diễn viên trẻ Cho Yi Hyun, Choo Young Woo, Cha Kang Yoon, song điều khiến tác phẩm hấp dẫn người xem ngay tập đầu nằm ở nội dung.

Thực tế, Head Over Heels tương đồng The Haunted Palace khi cùng kể câu chuyện về pháp sư trừ tà nhưng sôi động và hài hước hơn. Chemistry giữa bộ ba nhân vật chính trong tam giác tình yêu cũng là yếu tố tạo cảm giác thích thú. Dẫu vậy, Head Over Heels khó tạo đột phá do khắc họa motif nhân vật quen thuộc.

Pháp sư, ma quỷ và tình yêu tuổi học trò

Bất kể thời đại nào, văn hóa tâm linh và đời sống con người luôn tồn tại liên kết chặt chẽ. Một trong những chất liệu nổi bật thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh Hàn Quốc là pháp sư thực hiện nghi lễ trừ tà. Với Park Seong Ah (Cho Yi Hyun), danh phận pháp sư vừa là công việc vừa là trách nhiệm không thể khước từ.

Đi qua cõi âm dương, chuyện phim khởi đầu với buổi trừ tà tại gia đình giàu có. Đáng nói, Park Seong Ah phải chạy đua với thời gian hoàn thành nghi lễ để kịp giờ thi trên trường. Bất lực trước vong hồn lì lợm, cô bỏ cuộc giữa chừng, song việc thi cử cũng không suôn sẻ.

Người âm chưa đủ phiền phức thì Park Seong Ah còn phải đối mặt với Pyo Ji Ho (Cha Kang Yoon) - cậu bạn cùng lớp. Như hình với bóng, Ji Ho không chỉ cần giúp đỡ trong học tập mà còn cảm nắng Seong Ah. Giữa họ vẫn có những khoảnh khắc trêu đùa, ganh tị, sâu lắng, tồn tại song hành tình bạn đẹp chốn học đường.

Seong Ah và Gyeon U lần đầu chạm mặt.

Ban ngày đi học, ban đêm bói toán, nữ pháp sư trẻ đã có lúc muốn bỏ cuộc vì quá tải. Ước mơ thực sự của Seong Ah là đỗ đại học, được nô đùa, vấp ngã như bạn bè đồng trang lứa. Trong khi đó, cô bị mẹ phản đối, khẳng định pháp sư mới là con đường đúng đắn. Hơn hết, bộ phim mang đến góc nhìn hiện đại khi đôi bên nhượng bộ để có tiếng nói chung thay vì áp đặt một chiều.

Ngoài học hành, trừ tà, Seong Ah còn quan tâm tới mẫu bạn trai lý tưởng như bao cô gái khác. Người khiến cô rung động phải có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là trái tim ấm áp. Thậm chí, Seong Ah còn có bài sát hạch bạn trai cho riêng mình: "Nếu có người lạ đang ngồi khóc một mình, tình cờ đi ngang qua thấy, bạn sẽ làm gì?".

Bằng câu trả lời ngắn gọn, Bae Gyeon U (Choo Young Woo) - một vị khách hàng kiêm bạn học là người thỏa mãn tiêu chí mà nữ pháp sư đưa ra. Thế nhưng, Seong Ah nhìn ra phiên bản Gyeon U bước đi lộn ngược - dấu hiệu cái chết cận kề, theo đó chàng trai chỉ còn 21 ngày để sống.

Kể từ đây, vì tình yêu sét đánh, Seong Ah quyết tâm giải nghiệp cho Gyeon U. Từ vẽ bùa, xua đuổi tà ma, nữ pháp sư vất vả tìm mọi cách để bảo toàn mạng sống cho "crush". Chứng kiến con gái si tình, người mẹ không khỏi lo lắng bởi cô từng suýt mất mạng vì thay đổi số phận người khác. Những tập sắp tới hứa hẹn nhiều điều thú vị bởi không biết thử thách nào chờ đón “thiên địa tiên nữ” ở phía trước.

Dễ xem nhưng quen thuộc

Head Over Heels vui vẻ, dịu dàng hơn đa số tác phẩm lên sóng thời gian gần đây là điều dễ thấy. Bộ phim tiếp tục phản ánh cơn sốt chuyển thể từ webtoon tại xứ sở kim chi. Trước mắt, công thức này hiệu quả về tỷ suất người xem với 4,7% và cao nhất là 5,2% tại Hàn Quốc, theo Nielsen Korea.

Ngược lại, Head Over Heels chưa thể hâm nóng thể loại tình yêu học đường với lối xây dựng nhân vật quen thuộc. Mối tình tay ba Seong Ah - Ji Ho - Gyeon U vẫn quanh quẩn motif cô, cậu học sinh ngây ngô, vụng về. Tình tiết đơn thuần là hành trình chứng mình tình cảm để được "crush" ghi nhận. Điều cuốn hút khán giả nằm ở câu hỏi đến cuối phim, Seong Ah sẽ chọn Ji Ho chân thành hay Gyeon U lạnh lùng.

Dẫu vậy, Head Over Heels phần nào giữ chân khán giả nhờ chemistry giữa Cho Yi Hyun và Choo Young Woo. Trong phim, Seong Ah của Yi Hyun toát lên với vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách hướng ngoại năng động. Còn Gyeon U của Young Woo hành động dứt khoát với sắc mặt lạnh lùng. Xung đột bất kể khi nào gặp nhau, song mọi lời nói cử chỉ đều khiến người xem thích thú.

Chemistry giữa Cho Yi Hyun và Choo Young Woo là điểm nhấn.

Bên cạnh chuyện tình học đường, Head Over Heels pha trộn nhiều chất liệu khác như tâm linh, hài hước và gia đình. Theo đó, tác phẩm truyền tải thông điệp về ước mơ và áp lực tuổi học sinh. Đơn cử, Seong Ah đấu tranh để được mẹ chấp thuận thi đại học, đồng thời không nỡ buông bỏ vai trò pháp sư vì nhiều người cần được giúp đỡ. Tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê nhưng họ cũng cần được thông cảm và động viên.

Với dung lượng 12 tập, Head Over Heels là một bộ phim bộ phim vừa phải với khán giả, đủ để kể câu chuyện tình yêu xen lẫn hành trình thay đổi số mệnh. Như đã đề cập, bộ phim mang đến những giây phút giải trí, thoải mái sau chuỗi tác phẩm gai góc, nặng đô.