Ca khúc của Sơn Tùng 'hot' trên MXH Trung Quốc

Nhiều ngôi sao Trung Quốc như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ... đã sử dụng đoạn nhạc có câu hát đầu tiên trong bài "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng.

Đoạn nhạc trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đang nổi tiếng trên Douyin (ứng dụng TikTok ở Trung Quốc). Sound nhạc này ghép một phần lời tiếng Hàn và câu hát đầu tiên trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng: “Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta”. Có hàng trăm nghìn video trên Douyin đã sử dụng đoạn nhạc này, bao gồm nhiều ngôi sao Trung Quốc như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ, Chu Dực Nhiên, Tất Văn Quân…

Chạy ngay đi của Sơn Tùng bất ngờ viral sau nhiều năm phát hành. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen cũng đang tạo nên trào lưu, được nhiều nhà sáng tạo nội dung ở Trung Quốc để nhảy cover.

Trước Chạy ngay đi hay Vì yêu cứ đâm đầu, nhiều bài hát Việt khác cũng viral trên mạng xã hội Trung Quốc hay các nước khác trong khu vực châu Á. Chẳng hạn, đoạn nhạc “Gwenchana đing đíng đing đình đing” trong bài Không sao cả của 7dnight phủ sóng nền tảng video ngắn. Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như aespa, Enhypen, Ateez, Seventeen, Le Sserafim, Jeon Somi, NCT, Meovv, The Boyz, NMIXX, Treasure, diễn viên Jung Il Woo… hay dàn diễn viên phim Trung Quốc Ngũ phúc lâm môn gồm Đổng Tư Thành, Hoàng Dương Điềm Điền, Vương Tinh Việt, Trần Hạc Nhất, Kha Dĩnh... sử dụng đoạn nhạc này.

Hay, See tình của Hoàng Thùy Linh cũng tạo cơn sốt, được các sao Hàn Quốc như BlackPink, Super Junior, Shin Ye Eun… cover đồng thời rất được yêu thích tại Trung Quốc, Thái Lan, Philippines.

Chạy ngay đi được Sơn Tùng phát hành năm 2018, thuộc thể loại hip hop, R&B. Bài hát có giai điệu độc đáo với phần MV có sự tham gia của ngôi sao Thái Lan Mai Davika.