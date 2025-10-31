Ca khúc của Sơn Tùng 'hot' trên MXH Trung Quốc

Đoạn nhạc trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP đang nổi tiếng trên Douyin (ứng dụng TikTok ở Trung Quốc). Sound nhạc này ghép một phần lời tiếng Hàn và câu hát đầu tiên trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng: “Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta”. Có hàng trăm nghìn video trên Douyin đã sử dụng đoạn nhạc này, bao gồm nhiều ngôi sao Trung Quốc như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ, Chu Dực Nhiên, Tất Văn Quân…
Chạy ngay đi của Sơn Tùng bất ngờ viral sau nhiều năm phát hành. Ảnh: FBNV.
Ngoài ra, Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen cũng đang tạo nên trào lưu, được nhiều nhà sáng tạo nội dung ở Trung Quốc để nhảy cover.
Trước Chạy ngay đi hay Vì yêu cứ đâm đầu, nhiều bài hát Việt khác cũng viral trên mạng xã hội Trung Quốc hay các nước khác trong khu vực châu Á. Chẳng hạn, đoạn nhạc “Gwenchana đing đíng đing đình đing” trong bài Không sao cả của 7dnight phủ sóng nền tảng video ngắn. Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như aespa, Enhypen, Ateez, Seventeen, Le Sserafim, Jeon Somi, NCT, Meovv, The Boyz, NMIXX, Treasure, diễn viên Jung Il Woo… hay dàn diễn viên phim Trung Quốc Ngũ phúc lâm môn gồm Đổng Tư Thành, Hoàng Dương Điềm Điền, Vương Tinh Việt, Trần Hạc Nhất, Kha Dĩnh... sử dụng đoạn nhạc này.
Hay, See tình của Hoàng Thùy Linh cũng tạo cơn sốt, được các sao Hàn Quốc như BlackPink, Super Junior, Shin Ye Eun… cover đồng thời rất được yêu thích tại Trung Quốc, Thái Lan, Philippines.
Chạy ngay đi được Sơn Tùng phát hành năm 2018, thuộc thể loại hip hop, R&B. Bài hát có giai điệu độc đáo với phần MV có sự tham gia của ngôi sao Thái Lan Mai Davika.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.