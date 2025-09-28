Bán TikTok tại Mỹ, ByteDance vẫn giữ lợi thế

ByteDance dự kiến giữ vai trò lớn trong TikTok Mỹ, dù mất quyền kiểm soát dữ liệu và thuật toán cho liên doanh mới.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok dự kiến vẫn duy trì quyền sở hữu đáng kể trong hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, dù sẽ nhượng quyền kiểm soát dữ liệu, nội dung và thuật toán cho một liên doanh mới vì yêu cầu an ninh. Thông tin này được 3 nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters.

Vai trò lớn hơn mong đợi của ByteDance trong thực thể mới cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục tham gia sâu vào một trong những ứng dụng phổ biến nhất tại Mỹ.

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về kế hoạch bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Oracle và Silver Lake. Đây được xem là điều kiện để ứng dụng đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia theo luật năm 2024, buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ bị cấm.

Tuy nhiên, các chi tiết liên quan đến cơ cấu sở hữu vẫn đang trong quá trình đàm phán. Một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ hoài nghi về việc liệu thỏa thuận này có được Nhà Trắng phê duyệt hay không.

Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa John Moolenaar cho biết ông sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh luật mới đặt ra quy định nghiêm ngặt, cấm ByteDance hợp tác với các ứng dụng khác tương tự TikTok trong việc chia sẻ thuật toán đề xuất, yếu tố cốt lõi giúp nền tảng này phát triển.

Theo các nguồn tin, TikTok Mỹ có thể được chia thành 2 công ty. Liên doanh mới, như Tổng thống Trump công bố sẽ chịu trách nhiệm vận hành hạ tầng tại Mỹ, quản lý dữ liệu người dùng và thuật toán. Trong đó, ByteDance nhiều khả năng trở thành cổ đông thiểu số lớn nhất. Một bộ phận khác, vẫn do ByteDance nắm toàn quyền, sẽ phụ trách các mảng kinh doanh tạo doanh thu như thương mại điện tử và quảng cáo.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ước tính công ty mới tại Mỹ có thể được định giá khoảng 14 tỷ USD .

Truyền thông Trung Quốc trong ngày 26/9 cũng đưa tin về cấu trúc 2 phần tương tự. Theo đó, ByteDance sẽ giữ lại quyền kiểm soát bộ phận TikTok Mỹ liên quan đến thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và kết nối hoạt động quốc tế, trong khi một liên doanh riêng xử lý dữ liệu và thuật toán. Tuy nhiên, các báo cáo từ LatePost và Caixin sau đó đã bị gỡ bỏ.