Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bán TikTok tại Mỹ, ByteDance vẫn giữ lợi thế

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:40 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

ByteDance dự kiến giữ vai trò lớn trong TikTok Mỹ, dù mất quyền kiểm soát dữ liệu và thuật toán cho liên doanh mới.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok dự kiến vẫn duy trì quyền sở hữu đáng kể trong hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, dù sẽ nhượng quyền kiểm soát dữ liệu, nội dung và thuật toán cho một liên doanh mới vì yêu cầu an ninh. Thông tin này được 3 nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters.

Vai trò lớn hơn mong đợi của ByteDance trong thực thể mới cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục tham gia sâu vào một trong những ứng dụng phổ biến nhất tại Mỹ.

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp về kế hoạch bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Oracle và Silver Lake. Đây được xem là điều kiện để ứng dụng đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia theo luật năm 2024, buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ bị cấm.

Tuy nhiên, các chi tiết liên quan đến cơ cấu sở hữu vẫn đang trong quá trình đàm phán. Một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ hoài nghi về việc liệu thỏa thuận này có được Nhà Trắng phê duyệt hay không.

Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa John Moolenaar cho biết ông sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh luật mới đặt ra quy định nghiêm ngặt, cấm ByteDance hợp tác với các ứng dụng khác tương tự TikTok trong việc chia sẻ thuật toán đề xuất, yếu tố cốt lõi giúp nền tảng này phát triển.

Theo các nguồn tin, TikTok Mỹ có thể được chia thành 2 công ty. Liên doanh mới, như Tổng thống Trump công bố sẽ chịu trách nhiệm vận hành hạ tầng tại Mỹ, quản lý dữ liệu người dùng và thuật toán. Trong đó, ByteDance nhiều khả năng trở thành cổ đông thiểu số lớn nhất. Một bộ phận khác, vẫn do ByteDance nắm toàn quyền, sẽ phụ trách các mảng kinh doanh tạo doanh thu như thương mại điện tử và quảng cáo.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ước tính công ty mới tại Mỹ có thể được định giá khoảng 14 tỷ USD.

Truyền thông Trung Quốc trong ngày 26/9 cũng đưa tin về cấu trúc 2 phần tương tự. Theo đó, ByteDance sẽ giữ lại quyền kiểm soát bộ phận TikTok Mỹ liên quan đến thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và kết nối hoạt động quốc tế, trong khi một liên doanh riêng xử lý dữ liệu và thuật toán. Tuy nhiên, các báo cáo từ LatePost và Caixin sau đó đã bị gỡ bỏ.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Tổng thống Trump định giá TikTok 14 tỷ USD, chốt phương án bán cho Mỹ

Liên minh các nhà đầu tư Mỹ cùng quỹ từ UAE dự kiến tiếp quản phiên bản TikTok tại Mỹ, sau khi chính quyền Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm tránh nguy cơ cấm ứng dụng này.

09:18 26/9/2025

Vị thế mới của người chỉ giàu sau Elon Musk

Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, đang mở rộng tham vọng sang truyền thông với TikTok, CBS, Paramount và CNN, tạo nên đế chế quyền lực mới tại Mỹ.

07:22 26/9/2025

Người Mỹ dùng TikTok khác thế giới

Một bản sao thuật toán sẽ được bảo mật và tái huấn luyện bởi các công ty Mỹ. Bytedance và Trung Quốc sẽ không còn quyền kiểm soát hoàn toàn như trước.

16:31 23/9/2025

Minh Hoàng

ByteDance quản lý TikTok Mỹ Donald Trump TikTok TikTok ByteDance Donald Trump Oracle Silver Lake

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý