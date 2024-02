BYD hạ giá xe lai điện, rẻ hơn Toyota Corolla và Toyota Prius

Phiên bản mới của dòng xe BYD Qin Plus có giá bán thấp hơn so với thế hệ cũ. BYD cho rằng mức giá mới sẽ khiến các hãng xe xăng phải lo lắng.

BYD giới thiệu thế hệ mới của Qin Plus DM-i. Ảnh: BYD.

Theo Carscoops, BYD đang tiếp tục khuấy đảo thị trường ôtô Trung Quốc bằng các phiên bản mới nhất của mẫu xe lai điện Qin Plus DM-i, đi kèm giá bán thấp hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Các phiên bản đời 2024 của mẫu xe plug-in hybrid này, mang tên Honor Edition, có giá niêm yết khởi điểm 79.800 NDT (khoảng 11.000 USD ) và được xem là một trong những mẫu PHEV cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc.

“Mức giá này sẽ khiến các nhà sản xuất ôtô chạy xăng phải lo lắng”, BYD khẳng định trong thông cáo báo chí liên quan đến phiên bản Honor Edition của Qin Plus DM-i, đồng thời cho rằng mẫu xe lai điện này sẽ sớm trở thành chuẩn mực cho phân khúc ôtô cỡ nhỏ.

Các dữ liệu của truyền thông Trung Quốc cho thấy sau khi ra mắt thế hệ mới, BYD Qin Plus DM-i có giá niêm yết thấp hơn 15% so với Volkswagen Lavida, mẫu sedan bán chạy nhất Trung Quốc trong năm 2023. Xe cũng rẻ hơn khoảng 40% so với Toyota Corolla và có giá bán chỉ tương đương khoảng một nửa mẫu hybrid Prius của hãng xe Nhật Bản.

BYD Qin Plus DM-i Honor Edition giảm giá bán so với thế hệ cũ. Ảnh: BYD.

Dù BYD Qin Plus DM-i đã ra mắt thị trường Trung Quốc được một thời gian dài, các phiên bản thuộc đời 2024 của mẫu xe vẫn đủ khả năng gây ấn tượng khi có giá niêm yết thấp hơn 20.000 NDT so với thế hệ trước.

Năm ngoái, BYD Qin Plus là dòng xe bán chạy thứ nhì tại Trung Quốc với doanh số 434.213 xe, xếp sau Tesla Model Y.

Tất cả phiên bản của BYD Qin Plus DM-i Honor Edition đều sử dụng chung hệ truyền động, kết hợp giữa động cơ hút khí tự nhiên dung tích 1.5L và một động cơ điện. Xe có 2 tùy chọn cấu hình, một giúp sản sinh công suất tổng hợp 290 mã lực, trong khi lựa chọn còn lại sở hữu công suất chung tối đa 307 mã lực.

Bộ pin trên BYD Qin Plus DM-i có 2 tùy chọn dung lượng là 8,32 kWh và 18,32 kWh. Theo Carscoops, phiên bản thấp nhất của BYD Qin Plus DM-i Honor Edition sử dụng gói pin nhỏ hơn, vì thế cho khả năng hoạt động thuần điện trên quãng đường tối đa chỉ 55 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dù có giá bán thấp bậc nhất thị trường ôtô Trung Quốc, toàn bộ phiên bản BYD Qin Plus DM-i Honor Edition đều được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, cụm đồng hồ sau vô lăng dạng kỹ thuật số cùng với ghế và táp-lô bọc da.