Bứt phá sự nghiệp với mô hình Học viện Ứng dụng tại New Zealand

Nhiều du học sinh Việt đang chuyển hướng lựa chọn các học viện ứng dụng tại New Zealand.

Quyết định này được nhiều sinh viên đánh giá giúp tối ưu cơ hội việc làm nhờ kỹ năng thực chiến và mạng lưới nghề nghiệp có được từ chương trình, cũng như chính sách làm việc sau tốt nghiệp của New Zealand.

Lợi thế nghề nghiệp từ sớm

Các học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật tại New Zealand đặt trọng tâm vào xây dựng lộ trình đào tạo gắn liền với thực tế, giúp sinh viên làm quen với yêu cầu của ngành nghề từ sớm.

Mô hình đào tạo “học đi đôi với hành” của học viện ứng dụng tạo đà tốt để An thăng tiến với công việc đầu tiên.

Doãn Trường An, cựu sinh viên ngành Quản trị Khách sạn tại Học viện PIHMS, đã tích lũy kinh nghiệm ngay từ năm nhất. Với mô hình "Hotel - School” (tạm dịch: Trường trong khách sạn), toàn bộ khuôn viên trường được vận hành như khách sạn 4 sao. Ở đây, sinh viên được luân phiên đảm nhận nhiều vị trí từ nhân viên đến quản lý, như một phần của chương trình học. Song song đó, An lần lượt thực tập tại nhiều khách sạn lớn như Fable Auckland, Cordis Hotel, M Social Auckland.

Tốt nghiệp thủ khoa, An nhận giải thưởng Millennium Award Dux từ Millennium & Copthorne Hotels Limited và quay trở lại M Social Auckland làm việc. Sau vài tháng, An được thăng chức lên vị trí Front office supervisor (Giám sát tiền sảnh). Câu chuyện của Trường An cho thấy lợi thế của mô hình đào tạo ứng dụng không chỉ nằm ở tấm bằng tốt nghiệp được công nhận bởi nhà tuyển dụng, mà còn ở kinh nghiệm thực chiến để gia nhập thị trường lao động.

Bước chuyển mình với giải thưởng quốc tế

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện, Thanh An quyết định sang New Zealand để tìm kiếm hướng đi mới và theo học chương trình Thạc sĩ Công nghệ Ứng dụng (Master of Applied Technologies - Computing) tại Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật Unitec.

Điều giúp Thanh An tự tin chuyển ngành là chương trình đào tạo tại học viện Unitec cho phép người học tận dụng nền tảng chuyên môn sẵn có để lấn sân sang lĩnh vực mới, thay vì bắt đầu lại từ đầu. Có lợi thế thiên về ứng dụng, Thanh An được học với nhiều chuyên gia đầu ngành và liên tục tham gia dự án giải quyết thực tế của doanh nghiệp. Trong đó, dự án nghiên cứu giải pháp giúp phát hiện bệnh trên cây cà chua bằng hình ảnh của An và các đồng môn đã vượt qua đại diện từ 13 quốc gia - giành giải ba tại cuộc thi Smart Sustainable Development.

Chương trình học tại học viện UNITEC giúp Thanh An chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ thông tin tại môi trường quốc tế.

Theo An, quy mô lớp học nhỏ tại học viện giúp người học dễ dàng trao đổi trực tiếp với giảng viên, đồng thời nhận hỗ trợ sát sao về học thuật và nghề nghiệp phù hợp từng cá nhân. Chính giáo sư hướng dẫn là người khuyến khích Thanh An nộp học bổng và viết thư giới thiệu cho anh trong quá trình học tập để tìm kiếm cơ hội việc làm tại đây.

“Những người bạn của tôi đang làm trong lĩnh vực kỹ thuật thường khá phù hợp môi trường đào tạo thiên về thực hành tại các học viện ở New Zealand. Đây là nơi họ có thể nhanh chóng chuyển đổi hoặc nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp”, Thanh An nhận định.

Nền tảng để khởi nghiệp

Trước khi theo học tại Học viện Le Cordon Bleu New Zealand (LCBNZ), Jessi Phan có 4 năm làm việc trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ tại Singapore. Lựa chọn theo học tại New Zealand không phải để “thử sức”, mà giúp cô trau dồi chuyên môn trong môi trường đào tạo mang tính thực tiễn cao tại một trong những cơ sở giáo dục lâu đời và uy tín hàng đầu về ẩm thực trên thế giới.

Theo Jessi Phan, mô hình đào tạo của LCBNZ vừa kiện toàn kỹ năng đứng bếp, vừa chú trọng tư duy quản trị và vận hành nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Môi trường học tập của LCBNZ thúc đẩy sinh viên tương tác và thấu hiểu các nền văn hóa khác nhau - yếu tố quan trọng của ngành ẩm thực.

Jessi Phan tâm sự: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là cơ hội được nấu ăn và chia sẻ bản sắc văn hóa cùng những người bạn có cùng đam mê từ khắp nơi trên thế giới, từ Trung Quốc, Ấn Độ cho đến Thái Lan, Hàn Quốc...”.

Sau khi tốt nghiệp, Jessi trở về Việt Nam và sáng lập Casa Blu Eatery tại Cần Thơ. Những trải nghiệm tích lũy trong quá trình học và làm tại New Zealand được cô ứng dụng vào phát triển thực đơn, xây dựng trải nghiệm và vận hành nhà hàng.

Môi trường học tập quốc tế giúp Jessi Phan rèn luyện tư duy và kỹ năng để xây dựng mô hình kinh doanh tại Cần Thơ.

Với mô hình đào tạo thực chiến đi kèm cơ hội học bổng và quyền lợi làm việc, học viện ứng dụng tại New Zealand trở thành lựa chọn chiến lược cho người trẻ muốn tạo lợi thế nghề nghiệp từ sớm. Không giới hạn trong lĩnh vực dịch vụ, sinh viên có thể lựa chọn nhiều ngành có nhu cầu lao động cao tại New Zealand như công nghệ - kỹ thuật, giảng dạy - công tác xã hội, y tế - chăm sóc sức khỏe, thiết kế sáng tạo…