Khởi đầu mới cho sự nghiệp từ hành trình du học tại New Zealand

Từ người đã có công việc ổn định đến bạn trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, ngày càng nhiều người Việt lựa chọn du học New Zealand để có bước phát triển cho công việc.

Không chỉ mang lại bằng cấp được công nhận toàn cầu, New Zealand tạo điều kiện để du học sinh tiếp cận các quyền lợi làm việc trong khi học và sau khi tốt nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, thậm chí là định cư lâu dài.

Học lên cao để xây dựng sự nghiệp quốc tế

Các chương trình sau đại học tại New Zealand là lựa chọn của nhiều người để nâng cao năng lực nghề nghiệp, từ đó mở ra các cơ hội làm việc tại nước này và nhiều quốc gia khác. Hiện nay, New Zealand cho phép du học sinh sau tốt nghiệp được ở lại 3 năm để làm việc. Đây được xem là bệ phóng lý tưởng cho những ai đang muốn xây dựng sự nghiệp quốc tế.

Chị Hương Phạm quyết định theo học tiến sĩ ngành thuế tại Đại học Canterbury để tìm hướng mới cho sự nghiệp sau một thời gian làm việc cho các tập đoàn tại Việt Nam. Ngay trong thời gian thực hiện luận văn tiến sĩ, chị Hương thành công nắm bắt cơ hội đầu quân cho một trong bốn tập đoàn kiểm toán - tư vấn lớn nhất thế giới, PwC tại New Zealand.

“Chính sách cho phép nghiên cứu sinh làm việc toàn thời gian trong khi học đã giúp tôi duy trì công việc, đồng thời hoàn thành luận văn tiến sĩ. Đây là điều mà không nhiều quốc gia tạo điều kiện. Bằng cấp và chính sách hỗ trợ của New Zealand chính là nền tảng vững chắc để tôi xây dựng sự nghiệp lâu dài tại đây”, chị chia sẻ.

Không chỉ mở ra cơ hội tại New Zealand, bằng cấp New Zealand còn được công nhận rộng rãi ở nhiều quốc gia khác, từ đó mở ra cơ hội nghề nghiệp mới.

Anh Vĩnh Trần hoàn thành Thạc sĩ tại New Zealand theo chương trình Học bổng Chính phủ Manaaki. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn lớn ở Việt Nam, New Zealand và Australia, anh cho biết: “Bằng cấp từ New Zealand giúp tôi thuận lợi hơn khi tìm việc ở nước ngoài. Nhìn chung, cơ hội làm việc sau tốt nghiệp và định cư tại New Zealand khá tốt. Đa số những người bạn cùng học tập với tôi hiện nay đều đã có công việc ổn định và đánh giá cao chất lượng cuộc sống tại đây”.

Bằng cấp được công nhận quốc tế giúp du học sinh mở rộng cơ hội làm việc tại New Zealand và nhiều quốc gia khác.

Khi du học trở thành khởi đầu mới cho gia đình nhỏ

Không chỉ dành cho những người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp hay tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong môi trường quốc tế, hệ thống sau đại học tại New Zealand còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn lên kế hoạch “dài hơi” cho gia đình nhỏ, hướng đến ổn định cuộc sống lâu dài tại đất nước này.

Chị Hoa Đoàn từng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam. Năm 2019, chị quyết định theo học thạc sĩ tại Đại học Auckland với mong muốn tạo lập cuộc sống mới tại xứ sở kiwi.

“Tôi tìm hiểu thì biết sinh viên thạc sĩ được đưa gia đình theo cùng. Vợ hoặc chồng được cấp quyền làm việc toàn thời gian, giúp giảm áp lực tài chính và tạo cơ hội để cả gia đình cùng phát triển. Nhờ đó mà tôi có chồng đồng hành trong hành trình tại New Zealand. Đến nay hai vợ chồng tôi đều có việc đúng với chuyên môn. Tôi rất vui vì đã ổn định cuộc sống lâu dài cùng chồng con tại New Zealand”, chị cho biết.

Du học New Zealand trở thành bước ngoặt để nhiều người học khởi đầu hành trình lập nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài ở nước này.

Một trường hợp khác là anh Bắc Trần. Từng giữ vị trí giám đốc kinh doanh tại Việt Nam, anh quyết định tìm kiếm một khởi đầu mới khi theo đuổi chương trình sau đại học về Data Science tại New Zealand. Mặc dù học trái ngành, nhưng nhờ chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành, từ lập trình đến xử lý dữ liệu, anh nhanh chóng bắt nhịp.

Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu sự nghiệp tại MBM - một agency truyền thông hàng đầu, sau đó là các vị trí chuyên môn trong các công ty công nghệ khác. “Chính sách làm việc sau tốt nghiệp của New Zealand đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thử sức và khẳng định bản thân trong lĩnh vực mới. Từ bước đầu thuận lợi này, tôi cùng gia đình nhỏ thành công định cư và xây dựng tổ ấm tại đây”, anh nói.

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 - cơ hội để bắt đầu

Để tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tìm hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục, học bổng, visa và triển vọng nghề nghiệp, Chính phủ New Zealand sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 tại TP.HCM (sáng ngày 11/10) và Hà Nội (sáng ngày 12/10).

Gần 50 cơ sở giáo dục ở các bậc học sẽ có mặt tại Ngày hội Giáo dục 2025 của Chính phủ New Zealand.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục New Zealand, quy tụ đại diện từ 50 trường hàng đầu New Zealand, đồng thời mang đến cơ hội được tư vấn trực tiếp 1:1 cùng các cựu du học sinh về trải nghiệm học tập, làm việc và sinh sống tại đây. Độc giả đăng ký tham dự miễn phí tại đây.