Du học hè New Zealand - từ khóa hấp dẫn trong mắt phụ huynh Việt

Buổi giao lưu “Chào hè, chào New Zealand” do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức giúp học sinh sẵn sàng chinh phục nền giáo dục hàng đầu thế giới.

New Zealand là điểm đến du học được nhiều người ở các bậc học khác nhau quan tâm. Dữ liệu từ chính phủ New Zealand cho thấy trong năm 2023, quốc gia này đón hơn 59.000 sinh viên quốc tế đến du học, tăng 43% so với năm trước đó.

Du học New Zealand chưa “hạ nhiệt”

Tại Việt Nam, du học New Zealand cũng là chủ đề chưa bao giờ “hạ nhiệt”, phụ huynh có nhiều ấn tượng đặc biệt với xứ sở Kiwi. Chị Minh Khánh (TP.HCM) - phụ huynh có con chuẩn bị tham gia chương trình du học hè tại trường Long Bay College, Auckland - chia sẻ: “New Zealand là đất nước cởi mở, đa văn hóa nhưng cũng có sự độc đáo riêng. Một điều khá trùng hợp là trước đó tôi đã cùng con xem bộ phim hoạt hình ‘Hành trình của Moana’ và cảm thấy rất thích văn hoá của người Māori tại New Zealand. Thế nên khi biết đến chương trình du học hè New Zealand, con đã muốn đăng ký ngay”.

Phụ huynh và học sinh bày tỏ hào hứng với chương trình du học hè New Zealand.

Không chỉ gây ấn tượng bởi văn hoá bản địa đặc sắc, nền giáo dục chất lượng của quốc gia dẫn đầu khối nước nói tiếng Anh về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai cũng được phụ huynh Việt đánh giá cao. “Tôi đã tìm hiểu từ các gia đình có con theo học tại New Zealand và biết nước này chú trọng chương trình giáo dục cá nhân hoá, lấy người học làm trung tâm. Đặc biệt, các em học sinh được học chủ động và tập trung vào thế mạnh cá nhân”, chị M.P (Hà Nội) cho biết.

Chị M.P cho biết mình có người bạn đang dự định cho con đăng ký học đại học ở New Zealand sau khi hoàn thành chương trình du học hè tại quốc gia này. Dưới góc nhìn của chị, con người bạn sau chương trình hè bộc lộ nhiều thay đổi tích cực trong lối tư duy, tự tin hơn khi thể hiện thế mạnh bản thân.

“Chuyển đổi tư duy là mục tiêu tôi hướng đến khi cho con du học dài hạn trong tương lai. Đó cũng là lý do chính tôi đăng ký cho con tham gia chương trình du học hè New Zealand năm nay”, chị nói thêm.

Hành trình chuẩn bị hướng đến nền giáo dục hàng đầu thế giới

Từ ấn tượng tốt đẹp đầu tiên, qua buổi giao lưu “Chào hè, chào New Zealand" vừa qua, phụ huynh và học sinh lại càng thêm hào hứng khi được tìm hiểu, tự mình khám phá thông tin hữu ích về đất nước, con người New Zealand. Tại quốc gia đứng thứ 4 thế giới về chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023, người dân hướng đến lối sống chân thành, thân thiện, luôn nồng nhiệt chào đón những vị khách đến từ nước khác. New Zealand cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra bộ quy tắc về việc chăm sóc học sinh, sinh viên quốc tế.

Các em học sinh hào hứng tìm hiểu, trang bị thêm thông tin trước khi bước vào thời gian du học hè tại New Zealand.

Tham gia chương trình, chị Nga (Hà Nội) cho hay sự thân thiện và chăm sóc từ nhà trường được thể hiện rất rõ trong quá trình chuẩn bị: “Các thầy cô ở trường trung học Albany Junior High School thường xuyên liên lạc qua Facebook để hỏi thăm tình hình, từ việc chuẩn bị hồ sơ xin visa, đến quá trình đặt vé máy bay, chuẩn bị tâm lý của con trước khi đi. Vì vậy, mình cảm thấy an tâm khi cho con đến New Zealand du học mùa hè này”.

Các học sinh tham gia khóa du học hè tại New Zealand nhận quà từ Phó đại sứ Ginny Chapman.

Ngoài ra, không chỉ áp dụng trong chuyến trải nghiệm mùa hè, các nội dung thực tiễn cho hành trình du học tương lai cũng được chia sẻ chi tiết. Các nội dung nổi bật có thể kể đến chuẩn bị tâm lý khi xa nhà; thủ tục cần lưu ý cho đường bay quốc tế và nhập cảnh New Zealand; bí quyết hòa nhập với người New Zealand như cởi mở, tôn trọng, không ngại đặt câu hỏi, luôn nói lời cảm ơn… giúp các em sẵn sàng hơn cho hành trình sắp tới.

“Chương trình mang đến nhiều thông tin chi tiết từ vật dụng không nên mang theo khi nhập cảnh New Zealand cho đến kỹ năng cần chuẩn bị để dễ dàng hòa nhập. Điều này giúp gia đình hiểu hơn về New Zealand, từ đó chuẩn bị cụ thể và chu đáo hơn cho bé”, chị M.P chia sẻ sau khi tham dự các phần chia sẻ từ ENZ.

Buổi giao lưu “Chào hè, chào New Zealand” là bước đầu tiên chuẩn bị cho hành trình học tập, trải nghiệm mới mẻ của học sinh Việt tại New Zealand mùa hè năm nay. Đây cũng là một phần trong chương trình du học hè New Zealand (Kiwi Study Summer Programme - KSSP) của ENZ nhằm khuyến khích các em chủ động trải nghiệm như một học sinh quốc tế thực thụ tại New Zealand trước khi du học chính thức ở đất nước này.