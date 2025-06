Ba chiến lược 'đầu tư sự nghiệp' từ du học sinh Việt tại New Zealand

Du học không chỉ là tấm bằng quốc tế mà còn là cách bạn thiết kế tương lai. New Zealand được nhiều học sinh Việt lựa chọn để bắt đầu hành trình đó.

Trong mắt nhiều phụ huynh và học sinh Việt, du học không đơn thuần là chuyến đi trải nghiệm học thuật. Đó là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai nghề nghiệp, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu chọn điểm đến, chọn trường, ngành học, đến chọn lộ trình phát triển.

New Zealand - quốc gia với nền giáo dục chất lượng top đầu thế giới, chính sách minh bạch và ổn định dành cho sinh viên quốc tế, cùng nhiều ngành nghề thuộc danh sách ưu tiên định cư “Green List” - nổi lên như điểm đến chiến lược của du học sinh Việt. Không ít bạn trẻ đã tận dụng hệ sinh thái giáo dục này để xây dựng sự nghiệp toàn cầu ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Lộ trình cá nhân hóa - bước đệm vào Big4 tài chính

Tốt nghiệp Đại học Victoria Wellington, Hà An Nguyên hiện là chuyên viên tư vấn doanh nghiệp tại KPMG - một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Ít ai biết, để thành công đầu quân cho KPMG ngay sau tốt nghiệp là kết quả của một hành trình học tập được cá nhân hóa linh hoạt ngay từ những năm trung học tại New Zealand. “Ngay từ cấp 3, trường đã cho phép mình được chọn môn học theo sở thích và thế mạnh của bản thân, nên việc định hướng dần trở nên rõ ràng và tự nhiên”, Nguyên chia sẻ.

Lên Đại học, An Nguyên đã lựa chọn chương trình Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Quản trị và Marketing - nhóm ngành có mức lương đầu vào ổn định tại New Zealand, khởi điểm từ 66.000 NZD, Nguyên đồng thời theo đuổi thêm Xã hội học để mở rộng nền tảng phân tích hành vi xã hội - kỹ năng cần thiết trong môi trường doanh nghiệp đa văn hóa. Chính tính linh hoạt của hệ thống giáo dục New Zealand - nơi cho phép sinh viên kết hợp học cùng lúc nhiều chuyên ngành, thậm chí ngoài khung chương trình chính - đã giúp Nguyên tự thiết kế lộ trình học cá nhân hóa.

An Nguyên tại lễ tốt nghiệp trường Đại học Victoria Wellington.

“Nhờ được lựa chọn môn học và xây dựng chương trình riêng, mình có thể học 3 chuyên ngành trong 3,5 năm thay vì 4 năm như thông thường. Vừa đạt được mục tiêu nghề nghiệp, vừa không tốn thêm thời gian”, Nguyên chia sẻ.

Chọn ngành “kén nữ” nhưng được hỗ trợ tối đa

Khác với Nguyên, Nguyễn Việt Tường Vi xác định hướng đi cá tính hơn khi theo đuổi ngành Kỹ thuật - lĩnh vực vốn ít nữ giới nhưng có nhu cầu lao động lớn trên toàn cầu. Vi chọn học tại Đại học Auckland - ngôi trường trong top 50 thế giới về đào tạo Kỹ thuật Dân dụng và Kết cấu (Civil and Structural Engineering). Tại đây, Vi được sắp xếp thực tập tại Envivo - công ty tư vấn xây dựng của New Zealand. Sau kỳ thực tập, cô tiếp tục làm việc bán thời gian, nâng cao kỹ năng mô phỏng 3D và sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, Tường Vi còn nhận được sự hỗ trợ chuyên biệt từ các tổ chức như “Women in Engineering” và mạng lưới sinh viên nữ trong ngành Kỹ thuật - chính sách khuyến khích và hỗ trợ sinh viên nữ tại New Zealand theo đuổi các ngành STEM.

Sau 4 tháng làm việc tại Aecom, Tường Vi đã được cấp visa cư trú tại New Zealand.

Tận dụng chính sách hỗ trợ của chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc cử nhân được ở lại làm việc 3 năm, Vi lên kế hoạch gia nhập thị trường lao động New Zealand để tích lũy kinh nghiệm làm việc quốc tế.

Với bằng cấp Engineering được công nhận bởi Washington Accord, Tường Vi nhanh chóng trở thành kỹ sư tại Aecom - tập đoàn hàng đầu thế giới về tư vấn hạ tầng.

Chọn ngành hợp bản thân, đúng nhu cầu để vững bước sau tốt nghiệp

Với Nguyễn Đức Thắng, hành trình đến New Zealand bắt đầu từ lựa chọn ngành Thương mại với niềm đam mê kinh tế và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Thắng đã lựa chọn chuyên sâu vào Hệ thống Thông tin - một nhánh chuyên ngành trong lĩnh vực Thương mại, tập trung vào khai thác dữ liệu và công nghệ với tầm nhìn dài hạn cho nghề nghiệp của mình. Thắng chia sẻ: "Cá nhân mình chú trọng mục tiêu tìm ngành phù hợp cùng cơ hội việc làm, nên mình đã tham khảo một số người quen sống ở New Zealand và làm việc trong ngành Hệ thống Thông tin về cơ hội việc làm, tình hình ngành, lộ trình nghề nghiệp để đưa ra quyết định".

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Victoria Wellington không chỉ thuộc top 3 “A-rate” tại New Zealand, mà còn là một trong những nhóm ngành đang có nhu cầu nhân lực cao ở đất nước này.

Trong quá trình học, Thắng tích cực trau dồi kiến thức qua các công việc quản lý dữ liệu tại các tổ chức Chính phủ. Sau khi tốt nghiệp, Thắng nhanh chóng có việc làm với vị trí chuyên viên phân tích hiệu suất dịch vụ tại Health New Zealand (hệ thống chăm sóc sức khỏe do Chính phủ tài trợ). Bạn cũng được hưởng lợi từ chính sách ở lại làm việc 3 năm, cho phép Thắng có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc và mở rộng sự nghiệp.

Đức Thắng cho biết, tích cực tìm kiếm các công việc liên quan đến chuyên ngành là điều cần thiết để xây dựng hồ sơ cá nhân.

Học bổng NZUA - tấm vé đầu tư chiến lược cho học sinh Việt

Ba câu chuyện, ba chiến lược khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự chuẩn bị bài bản từ đầu. Từ năm 2025, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) được triển khai. Học sinh Việt Nam sẽ có ưu thế lớn khi theo học các chương trình cử nhân tại New Zealand.

Học bổng chính phủ NZUA cấp 14 suất, trị giá 15.000 NZD/suất và dành riêng cho học sinh Việt Nam 16-19 tuổi. Quy trình đăng ký đơn giản và sáng tạo, yêu cầu bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh, video thể hiện nguyện vọng về học bổng và thư mời nhập học. Quan trọng hơn, học bổng này không yêu cầu cạnh tranh với học sinh quốc tế - tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh Việt, đồng thời không bị giới hạn ngành học.

Kết hợp cùng chính sách làm thêm, ở lại làm việc sau tốt nghiệp, cùng lộ trình định cư rõ ràng, NZUA không chỉ là học bổng mà còn là tấm vé khởi hành danh giá cho bất cứ ai muốn chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp toàn cầu.