'Búp bê màn ảnh' làm hỏng danh tiếng vì một vai diễn

Điền Hi Vi bị cho là có bước đi sai lầm trong sự nghiệp. Thậm chí, cô còn tranh cãi với người hâm mộ khiến họ quay lưng.

Trang 163 có bài viết phân tích về xu hướng rating và danh tiếng của bộ phim Bán thục nam nữ do Điền Hi Vi, Châu Vũ Đồng và Tân Văn Lai đóng chính. Với hiệu quả chiếu không khả quan, bộ phim có nguy cơ trở thành tác phẩm thất bại trong sự nghiệp đang khá chông chênh của "búp bê màn ảnh" Điền Hi Vi.

Một vai diễn khó và gây tranh cãi

Theo 163, Bán thục nam nữ được chuyển thể từ tiểu thuyết Ở đây không có thiện nam tín nữ của tác giả Liễu Thúy Hổ. Tên phim nói về những thanh niên chưa trưởng thành hết, vẫn còn va vấp trong tình cảm, trong khi đó, tên của tiểu thuyết thể hiện các nhân vật chính chẳng phải là những người hiền lành tốt tính.

Nhân vật Hà Trí Nam (Điền Hi Vi đóng) gây khó chịu vì tính cách công chúa luôn muốn được quan tâm, bòn rút tiền của bạn trai, khi không được quan tâm thì ngoại tình. Cô biết rõ đối phương có bạn gái nhưng vì muốn tìm được người chiều chuộng mình nên sẵn lòng phá vỡ mối quan hệ của người khác.

Đây là một nhân vật mang màu sắc phản diện gây tranh cãi, đa chiều và khó diễn. Nếu không diễn duyên thì rất dễ đánh mất cảm tình của khán giả.

Phim mới của Điền Hi Vi gây tranh cãi vì nữ chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.

Khi Điền Hi Vi nhận dự án này, người hâm mộ của cô không hài lòng và khán giả cảm thấy khó hiểu với việc hoạch định sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ. Nhận một vai dễ gây tranh cãi trong khi diễn xuất của Điền Vi Hi còn nhiều điểm yếu, kịch bản cũng khó thu hút người xem.

Theo 163, cô bị chê diễn xuất rập khuôn giống các phim trước. "Điền Hi Vi khi buồn thì ngẩn người, khi vui thì cười, cảm xúc trong đôi mắt khô khan khiến khán giả không đồng cảm được với nhân vật của cô", trang tin đánh giá.

Thực tế, để diễn một nhân vật phản diện nhưng lại khiến khán giả đồng cảm và thương cảm rất khó. Nhân vật này phải có hoàn cảnh khó nói, động cơ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Hà Trí Nam thực tế lại không lâm vào cảnh khó khăn, dẫn đến hành động sai trái. Vì vậy, khán giả không đồng ý với suy nghĩ và cách sống của nhân vật.

Cũng chính vì Điền Hi Vi diễn xuất không đủ thu hút, rating của phim, chỉ số truyền thông, số lượng quảng cáo ngày càng sụt giảm. Trong giai đoạn sau, khi nhân vật nữ chính trưởng thành, khán giả có lẽ không còn tha thiết xem phim.

Đáp trả gay gắt với người hâm mộ

Theo 163, người hâm mộ của Điền Hi Vi cho rằng nhân vật Hà Trí Nam không có điểm sáng và không mang lại giá trị tích cực. Vì vậy, rất nhiều người phản đối cách chọn kịch bản của nữ diễn viên. Đáp lại, Điền Hi Vi cho rằng fan yêu cầu quá nhiều, không tôn trọng cô, nếu không chấp nhận thì có thể rời đi.

"Trong quá trình trưởng thành, luôn có nhiều áp lực từ người khác với lý do 'tôi làm điều này vì muốn tốt cho bạn'. Còn có nhiều lời phàn nàn, chỉ trích, thách thức và tạo áp lực... Yêu thương có nhiều hình thức, tôn trọng là điều kiện tiên quyết. Tôn trọng ý chí tự do và số phận của người khác, tôn trọng sự khác biệt trong lựa chọn của mỗi người. Nếu như các bạn nhận ra đã không thể đi cùng nhau nữa, thì dù tiếc nuối, tôi cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành, chúc các bạn tìm được hạnh phúc nơi khác", Điền Hi Vi nhắn với người hâm mộ.

Tuy nhiên, lời nhắn này lại bị cho là độc đoán, không nghe góp ý. Nhiều người đã lựa chọn quay lưng với nữ diễn viên. Theo 163, điều người hâm mộ lo lắng không phải không có cơ sở vì Điền Hi Vi có ít tác phẩm gây tiếng vang, tạo dấu ấn tốt. Cô đang thụt lùi trong cuộc đua với với dàn tiểu hoa 9X khác.

Điền Hi Vi bị người hâm mộ quay lưng.

Nữ diễn viên sinh năm 1997, được biết tới từ bộ phim Chúng ta đáng yêu như thế (2020). Nhưng sau đó, cô liên tiếp có những tác phẩm bị chê tệ cả về nội dung lẫn diễn xuất như Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (làm lại 2023), Lần đầu yêu anh (2022), Nhân duyên đại nhân xin dừng bước, Thiếu tướng quân thú cưng của tôi, Hàng xóm của tôi không chịu lớn.

Đến tận năm 2022, Điền Hi Vi mới một lần nữa có tác phẩm đạt thành tích tốt là Khanh khanh nhật thường. Sau đó, cô lại rơi vào tình trạng phim chiếu nhưng không có hiệu quả tốt. Việc lựa chọn các kịch bản không phù hợp, thiếu điểm nhấn khiến sự nghiệp và danh tiếng của Điền Hi Vi bấp bênh. Cô bị cho là không thể "gánh" được phim, không đủ sức hút với khán giả.

Trang 163 phân tích thời gian đầu khi bước chân vào giới giải trí, Điền Hi Vi lựa chọn phong cách em gái ngọt ngào dễ mến nhờ ngoại hình xinh xắn. Nhưng hình tượng này không phù hợp với tính cách thật của nữ diễn viên. Điền Hi Vi là người thẳng tính, mạnh mẽ, thường đáp trả những ý kiến trái chiều. Sự mâu thuẫn này khiến khán giả có ấn tượng cô là một người sắc sảo, tâm cơ, không chịu thua kém ai. Mà những tính cách này lại khó nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Điền Hi Vi đang loay hoay trong việc tìm hình ảnh phù hợp với bản thân mà vẫn thu hút công chúng.

Ngoài ra, Điền Hi Vi từng vướng scandal tranh vai với Lý Lan Địch, ẩn ý chê cười đàn anh Trương Nghệ Hưng. Hiện tại, với thành tích kém của bộ phim Bán thục nam nữ, Điền Hi Vi không chỉ mất duyên với khán giả, mà còn tạo ấn tượng cô diễn kém không thể đóng đa dạng vai. Nữ diễn viên còn bị người hâm mộ quay lưng, danh tiếng cố gắng xây dựng suốt 4 năm bị ảnh hưởng.

Sắp tới, Điền Hi Vi sẽ xuất hiện trong bộ phim cổ trang được đầu tư lớn là Đại Phụng đả canh nhân (Người cầm canh gõ mõ Đại Phụng). Điền Hi Vi cũng hợp tác với Hứa Khải trong Tử Dạ Quy. Đây là cơ hội để người đẹp lấy lại danh tiếng.