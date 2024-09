Dàn mỹ nhân Hoa ngữ hot nhất

Biên kịch Vu Chính đánh giá cao Điền Hi Vi bởi mỹ nhân sinh năm 1998 là người tham vọng và tỏ rõ mong muốn tiến xa trong diễn xuất. Điền Hi Vi có nhiều tác phẩm hot như Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường,... Sắp tới, Điền Hi Vi sẽ xuất hiện trong bộ phim cổ trang được đầu tư lớn là Đại Phụng đả canh nhân (Người cầm canh gõ mõ Đại Phụng). Điền Hi Vi cũng hợp tác với Hứa Khải, nghệ sĩ thuộc công ty Vu Chính trong Tử Dạ Quy. Nhìn thấy tiềm năng của Điền Hi Vi nên biên kịch Vu Chính cho rằng tương lai nữ diễn viên trẻ sẽ ngày càng thành công.