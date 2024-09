Điền Hi Vi lột xác táo bạo

Đặc biệt nhờ bộ phim Khanh khanh nhật thường do cô đóng chính ra mắt cuối năm 2022 với thành tích cực tốt và gần đây là Điền canh kỷ, Điền Hi Vi vụt sáng thành ngôi sao. Điền Hi Vi có bộ phim Bán thục nam nữ đang lên sóng. Bộ phim trở thành chủ đề bàn tán bởi đề tài nhiều tranh cãi. Phim xoay quanh các nhân vật không tốt đẹp, thậm chí lừa dối, ngoại tình. Trong đó, Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Hà Trí Nam. Ảnh: Sohu.