Tần Tiêu Hiền bị tố ngoại tình

Tân Vũ Tích chia sẻ trong thời gian yêu nhau cô dùng tiền riêng để chăm lo cho Tần Tiêu Hiền thế nhưng lại nhiều lần bị lừa dối.

Ifeng đưa tin bạn gái cũ của Tần Tiêu Hiền là Tân Vũ Tích có bài viết dài vạch trần việc nam diễn viên đã lừa dối nhiều lần trong thời gian yêu nhau. Tân Vũ Tích khẳng định cô nắm giữ rất nhiều bằng chứng.

Theo Tân Vũ Tích, hai người sống chung vào năm 2018. Trong khoảng thời gian này, Tân Vũ Tích sắp xếp mọi việc cho bạn trai, từ đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Nói cách khác, cô dùng hết tiền của mình để hỗ trợ Tần Tiêu Hiền. Không những thế, Tân Vũ Tích còn giúp bạn trai đăng bài lên các tài khoản mạng xã hội hoặc trả lời người hâm mộ.

Tân Vũ Tích tố Tần Tiêu Hiền ngoại tình. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, tới 2019, Tần Tiêu Hiền bắt đầu ngoại tình. Nhân tình của Tần Tiêu Hiền đăng ảnh qua đêm tại nơi anh đang sống cùng Tân Vũ Tích lên mạng xã hội. Tân Vũ Tích phát hiện sự việc nhưng sau đó tha thứ cho Tần Tiêu Hiền.

Một tháng sau đó, Tần Tiêu Hiền đến Cáp Nhĩ Tân biểu diễn và mời một fan nữ ở lại phòng. Lúc này, Tần Tiêu Hiền nói dối fan nữ rằng anh độc thân và công khai đưa cô gái vào hậu trường buổi biểu diễn hoặc đến quán bar. Hai người này hẹn hò khoảng nửa năm.

Sau khi phát hiện Tần Tiêu Hiền dùng chính xe của mình để chở nhân tình, Tân Vũ Tích quyết định chia tay. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Tân Vũ Tích liên tục bị phỉ báng, tung tin sai sự thật nên cô quyết định lên tiếng.

Tần Tiêu Hiền sinh năm 1997, xuất thân là nghệ sĩ hài độc thoại của Đức Vân Xã. Anh nổi tiếng với hình ảnh hiền lành, gia đình bề thế, sở hữu nhiều khách sạn nổi tiếng, dàn xe sang như Maserati, Porsche… Ngoài phủ sóng các chương trình giải trí, Tần Tiêu Hiền tham gia một số bộ phim như Be Somebody, First In Last Out, Ngõa xá giang hồ…