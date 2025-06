Buồn cho Công Phượng

Khi danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia được công bố, không ít người hâm mộ đã đặt kỳ vọng lớn vào sự trở lại của Công Phượng. Với đẳng cấp, kinh nghiệm bản lĩnh đã được kiểm chứng và điểm rơi phong độ đang tốt, tiền đạo sinh năm 1995 được xem là phương án để HLV Kim Sang-sik vá lại hàng công thiếu sắc bén.

Vậy mà chỉ vài ngày sau, Công Phượng chia tay đội tuyển vì chấn thương dập mô mỡ gan bàn chân. Công Phượng, một lần nữa phải dừng bước khi chưa kịp bắt đầu. Công Phượng có thể không còn ở thời kỳ đỉnh cao, điều này đúng. Nhưng trong bối cảnh Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào chấn thương, hay Tiến Linh sa sút phong độ, cái tên Công Phượng ít nhiều vẫn tạo ra điểm tựa về cảm xúc. Anh có thể không đá chính, nhưng luôn có khả năng tạo đột biến trong những thời điểm đội tuyển cần thay đổi thế trận.

Tiếc cho Công Phượng, cũng bởi đây không phải lần đầu tiên anh lỗi hẹn với đội tuyển vì lý do bất khả kháng. Năm 2015, Công Phượng gãy xương bàn tay trong một buổi tập của U23 Việt Nam. Năm 2016, anh lại gãy xương vai trong trận đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á. Lần đầu tiên Công Phượng phải rời sân trong nước mắt.

Cứ mỗi lần bắt đầu tạo ra dấu ấn, Công Phượng lại gặp vấn đề về thể trạng. Năm 2020 chân sút người Nghệ An gãy xương ngón chân. Sau đó, Công Phượng dính chấn thương háng năm 2022 khi đang đạt phong độ cao ở HAGL. Đầu quân cho Yokohama FC, Công Phượng cùng lúc chấn thương cổ chân và bắp chân, khiến cả mùa giải anh chỉ được nhớ đến vì... không được ra sân. Đầu năm nay, cựu sao của HAGL chấn thương cơ đùi khi đang thi đấu cho Bình Phước. Bây giờ, khi vừa trở lại và có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia, Công Phượng lại một lần nữa chấn thương.

Với nhiều cầu thủ, chấn thương là chuyện nghề. Nhưng với Công Phượng, một tài năng luôn được kỳ vọng, lại sở hữu lối chơi thiên về kỹ thuật và đột phá, mỗi chấn thương như một nhát kéo cắt ngắn sự nghiệp. Anh không giống mẫu cầu thủ dựa vào thể hình hay sức mạnh. Phong độ của Công Phượng luôn đi kèm cảm giác bóng, độ linh hoạt và sự tự tin, những thứ có thể biến mất chỉ sau vài tuần phải ngồi ngoài.

Từng là niềm cảm hứng của cả một thế hệ sau giải U19 Đông Nam Á 2013, giờ Công Phượng lại lặng lẽ chia tay tuyển Việt Nam giữa đợt tập trung. Không ồn ào, không phát ngôn, chỉ là một cái tên bị gạch khỏi danh sách như đã từng vài lần trong quá khứ.

Người ta hay hỏi, “Công Phượng còn gì để cống hiến?”, nhưng có lẽ câu hỏi thật sự là: “Đến bao giờ Công Phượng mới đủ lành lặn để cống hiến trọn vẹn?”. Một trận đấu trọn 90 phút, một hành trình cùng đội tuyển không gián đoạn, một kỳ vọng không bị bỏ dở, người hâm mộ vẫn chờ, như đã từng chờ rất lâu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.