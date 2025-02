Bước ngoặt không mong muốn của Man City

Vào một buổi chiều tháng 9/2024, Man City tràn đầy tự tin khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà Etihad. Erling Haaland chạm mốc 100 bàn thắng cho đội bóng và giúp "The Cityzens" vươn lên dẫn trước. Khi đó, tất cả dường như đang đi đúng hướng. Nhà ĐKVĐ có lợi thế, kiểm soát thế trận và hướng đến chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Premier League.

Nhưng rồi kịch bản bất ngờ xảy ra. Man City đánh rơi chiến thắng, mất đi Rodri - nhân tố quan trọng nhất nơi tuyến giữa - vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, và loay hoay trước một Arsenal chỉ còn 10 người trên sân. Kết thúc trận đấu, Haaland đầy cảm xúc ném bóng về phía Gabriel Magalhaes, kèm theo câu nói nổi tiếng: "Hãy khiêm tốn".

John Stones kịp gỡ hòa ở phút 98, giúp Man City tránh khỏi thất bại. Nhưng chính trận đấu này lại đánh dấu bước ngoặt đáng quên, khi cả đội bóng lẫn Haaland không còn giữ được sự ổn định.

Sau trận hòa với Arsenal, Man City vẫn giành chiến thắng trước Newcastle, Fulham, Wolves và Southampton. Nhưng đó chỉ là những tia sáng le lói trước khi cơn bão ập đến. Chỉ thắng 1 trong 9 trận tiếp theo tại Premier League, họ dần đánh mất vị thế trong cuộc đua vô địch.

Nguyên nhân chính? Hệ thống phòng ngự lung lay. Trong 18 trận kể từ cuộc đối đầu với Arsenal, Man City để thủng lưới 25 bàn - một con số đáng báo động với một đội bóng nổi tiếng về khả năng kiểm soát thế trận.

Thiếu Rodri, tuyến giữa Man City trở nên dễ bị xuyên phá. Hệ quả của những kỳ chuyển nhượng không thành công cũng bắt đầu bộc lộ khi nhiều cầu thủ trên 30 tuổi không còn đủ tốc độ để kịp lùi về hỗ trợ phòng ngự. Các trụ cột như Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake và Manuel Akanji liên tục gặp vấn đề thể lực, càng khiến hệ thống phòng thủ của Pep Guardiola thêm mong manh.

Phong độ sa sút của Man City cũng kéo theo giai đoạn khó khăn của Haaland. Tiền đạo người Na Uy vẫn là một "sát thủ" trong vòng cấm, nhưng anh không thể tự mình xoay chuyển trận đấu nếu không có nguồn cung bóng ổn định.

Trước trận gặp Arsenal, Haaland thực hiện 5,2 cú sút/trận và 8,2 lần chạm bóng trong vòng cấm. Nhưng sau đó, con số này giảm xuống còn 3,8 cú sút và 6,9 lần chạm bóng/trận.

Quan trọng hơn, hiệu suất ghi bàn của anh lao dốc mạnh mẽ. Giai đoạn đầu mùa, Haaland ghi 10 bàn từ 26 cú sút, đạt tỷ lệ chuyển hóa trên 40%. Nhưng sau trận gặp Arsenal, anh chỉ ghi 8 bàn từ 65 cú sút, tương đương 12,7% - ngang bằng mức trung bình của Premier League.

Việc Man City bán Julian Alvarez vào mùa hè càng khiến Haaland rơi vào cảnh phải cày ải liên tục. Không còn người san sẻ gánh nặng, anh gần như thi đấu mọi phút quan trọng, và thể lực suy giảm dần ảnh hưởng đến phong độ.

Cựu tiền đạo Arsenal, Thierry Henry từng nhận xét rằng hiệu suất dứt điểm của một tiền đạo có mối liên hệ mật thiết với thể trạng. Điều này lý giải vì sao Haaland thường bùng nổ đầu mùa - khi anh vẫn còn sung sức.

Dù vậy, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Trong chiến thắng trước Chelsea, Haaland không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo, cho thấy dấu hiệu lấy lại phong độ. Pep Guardiola cũng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, sử dụng những đường chuyền dài để giúp anh thoát khỏi sự đeo bám từ hàng thủ đối phương.

Ngoài ra, Phil Foden tìm lại cảm giác ghi bàn, Savinho tỏa sáng trong trận lội ngược dòng trước Club Brugge ở Champions League, còn Omar Marmoush gây ấn tượng mạnh ngay trong trận ra mắt. Hàng công Man City dần lấy lại nhịp điệu quen thuộc, dù vẫn còn nhiều thử thách phía trước.

Trận đấu với Arsenal vào ngày 2/2 có thể là bước ngoặt thực sự. Một chiến thắng sẽ giúp Man City lấy lại tự tin, còn nếu tiếp tục sảy chân, giấc mơ bảo vệ ngôi vương sẽ trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Trước thềm đại chiến, Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ Haaland trước những chỉ trích liên quan đến thái độ thi đấu. Ông khẳng định các hậu vệ đối phương liên tục chơi tiểu xảo với chân sút người Na Uy, nhưng trọng tài thường bỏ qua.

"Mọi người không thể đổ lỗi cho Haaland. Các hậu vệ luôn kéo áo, đẩy ngã cậu ấy suốt 90 phút, nhưng trọng tài vẫn bảo ‘tiếp tục chơi đi’. Haaland luôn giữ bình tĩnh, vậy mà chỉ vì một lần phản ứng mà mọi người chỉ trích cậu ấy sao? Tôi không chấp nhận điều đó", Ppe nói.

Guardiola cũng phản đối những nhận định cho rằng Man City sử dụng "tiểu xảo" trên sân: "Chúng tôi luôn chơi bóng công bằng. Man City không cần những chiêu trò để giành chiến thắng. Chúng tôi thành công theo cách riêng của mình và tôi tự hào về điều đó".

Manchester City và Haaland đang tìm lại bản thân. Và không gì tuyệt vời hơn nếu họ có thể làm điều đó bằng cách đánh bại Arsenal - đội bóng đã vô tình trở thành "bước ngoặt đen tối" trong mùa giải của họ.

Nếu Haaland bùng nổ, nếu hàng thủ Man City vững vàng, họ có thể biến trận đấu này thành cú hích để trở lại đường đua vô địch. Nhưng nếu tiếp tục chệch choạc, giấc mơ bảo vệ ngôi vương có thể trở thành viển vông.

Emirates sẽ là nơi phán quyết. Man City phục sinh hay Arsenal lại gieo sầu?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.