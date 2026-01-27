Bước ngoặt của Luke Shaw

Luke Shaw đang trải qua một trong những mùa giải đáng nhớ nhất kể từ khi khoác áo Manchester United.

Shaw thi đấu bền bỉ ở mùa giải này.

Chấn thương là nỗi ám ảnh của Shaw kể từ khi chuyển sang thi đấu cho MU cách đây một thập kỷ. Ở mùa giải 2023/24, hậu vệ người Anh vắng mặt phần lớn thời gian, chỉ kịp trở lại để khoác áo đội tuyển Anh dự Euro 2024. Ngay sau đó, anh tiếp tục dính chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải 2024/25 và không thể duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, bước sang mùa 2025/26, mọi thứ đổi thay hoàn toàn. Luke Shaw đá chính đều đặn trong mọi trận đấu tại Premier League. Tính đến thời điểm hiện tại, anh thi đấu tổng cộng 1.916 phút, nhiều hơn cả tổng số phút ra sân của 2 mùa trước cộng lại.

Trung bình, Shaw chơi 87 phút mỗi lần đá chính và hoàn thành trọn vẹn 90 phút ở 14 trong tổng số 22 trận. Đây là những con số ấn tượng với bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là với một người từng bỏ lỡ hơn 70 trận trong 2 mùa giải gần nhất.

Shaw (bìa phải) giúp phong tỏa Haaland ở derby Manchester. Ảnh: Reuters.

Lịch thi đấu tương đối nhẹ của MU ở mùa giải này là yếu tố quan trọng giúp Shaw duy trì nhịp độ thi đấu. Đội chủ sân Old Trafford không phải căng sức trên nhiều mặt trận khi sớm bị loại khỏi các giải cúp quốc nội và không góp mặt ở đấu trường châu Âu.

Bên cạnh đó, dưới thời HLV Ruben Amorim, Shaw từng được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ, giúp anh giảm đáng kể khối lượng di chuyển so với vai trò hậu vệ cánh truyền thống.

Tuy vậy, những thách thức mới đang dần xuất hiện. Việc chuyển sang hệ thống hàng thủ bốn người của HLV tạm quyền Michael Carrick buộc Shaw phải trở lại vị trí hậu vệ trái, nơi đòi hỏi nhiều thể lực và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

Xa hơn, nếu MU trở lại đấu trường châu Âu mùa tới và Shaw được triệu tập tham dự World Cup 2026, lịch thi đấu dày đặc sẽ là phép thử lớn đối với thể trạng của anh.

Shaw đang tận hưởng mùa giải hồi sinh hiếm hoi trong sự nghiệp và bản thân hậu vệ này cần nỗ lực để duy trì mạch thi đấu ấn tượng hiện tại.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.