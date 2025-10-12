Bùng nổ tranh cãi trong thất bại của Indonesia

|
Trọng tài Ma Ning bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.
Báo chí Indonesia cho rằng nhân vật chính ở trận đấu vừa qua là trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning, khi ông rút ra tới ba thẻ đỏ dành cho đại diện Đông Nam Á.
Tình huống đầu tiên diễn ra sau khi hậu vệ Shayne Pattynama có lời qua tiếng lại với HLV Iraq, Graham Arnold. Ngay lập tức, trọng tài Ma Ning rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ này. Quyết định vấp phải sự phản ứng dữ dội của Sumardji - quản lý đội tuyển Indonesia. Trong lúc tranh cãi, ông Sumardji có hành động đẩy nhẹ trọng tài và lập tức cũng phải nhận thẻ đỏ.
Chưa dừng lại, tiền vệ Thom Haye là thành viên thứ ba của Indonesia bị phạt thẻ đỏ trực tiếp, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Nhiều cầu thủ Indonesia như Jay Idzes, Kevin Diks và chính Haye liên tục phản ứng vì cho rằng ông Ma Ning điều hành thiếu công tâm.
|
Indonesia dừng chân ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
Đỉnh điểm tranh cãi nổ ra ở phút cuối khi hậu vệ Iraq, Merchas Doski, có pha đánh nguội bằng cùi chỏ với Kevin Diks trong vòng cấm. Thay vì cho Indonesia hưởng phạt đền, trọng tài Ma Ning lại thổi phạt Diks và trao quyền đá phạt cho Iraq.
Nhiều CĐV Indonesia tỏ ra phẫn nộ và đặt dấu hỏi với ông Ma Ning, khi ông từ chối tham khảo VAR ở những tình huống nhạy cảm. Đáng chú ý có một pha bóng mà Calvin Verdonk của Indonesia bị phạm lỗi trong vùng cấm, gây bất lợi cho Indonesia.
Thất bại 0-1 trước Iraq, sau khi đã thua 2-3 trước Saudi Arabia hôm 8/10, khiến Indonesia rơi xuống cuối bảng B và chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.
